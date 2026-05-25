"Shrek 5" to jeszcze nie wszystko? Gwiazdor niespodziewanie się wygadał

"Shrek 5": wyczekiwany powrót animacji. Kiedy premiera?

O tym, że powstanie piąta odsłona przygód Shreka mówi się już od 2024 roku. W nadchodzącej animacji mają wystąpić gwiazdy, które od lat związane są z serią. Shreka, Fionę i Osła zdubbingują kolejno Mike Myers, Cameron Diaz i Eddie Murphy. Do projektu dołączyły także nowe gwiazdy, w tym m.in. Zendaya, Marcello Hernández i Skyler Gisondo.

Za reżyserię odpowiedzą Walt Dohrn, Brad Ableson oraz Conrad Vernon, który pracował przy produkcji "Shrek 2". Producenci zapowiedzieli premierę filmu na 30 czerwca 2027 roku. Uwielbiany zielony ogr powróci na ekrany po 17 latach nieobecności.

To nie koniec "Shreka"? W planach już kolejne części

Dana Carvey, który gościł niedawno w podcaście "Fly on the Wall" ujawnił nowe informacje dotyczące animowanej serii. Okazuje się, że Mike Myers wyjawił mu, że DreamWorks Animation i Universal Pictures planują zrealizować dwie kolejne części.

Choć szczegóły na razie nie są znane, Shrek i jego przyjaciele mogą powrócić na dłużej, niż początkowo przypuszczano.

Zobacz też:

Najsłynniejsze filmowe matki. Rozpoznasz je wszystkie? Uwaga na szóste pytanie!



