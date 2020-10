Shia LaBeouf i Margaret Qualley wystąpili w teledysku do piosenki "Love Me Like You Hate Me" autorstwa siostry aktorki - Rainey Qualley, znanej pod artystycznym pseudonimem Rainsford. W klipie nie zabrakło zmysłowej sceny erotycznej.

Shia LaBeouf i Margaret Qualley w teledysku do piosenki "Love Me Like You Hate Me" /materiały prasowe

Wideoklip do piosenki “Love Me Like You Hate Me", w którym wykorzystano zabieg podzielonego ekranu, przedstawia LaBeoufa i Qualley jako parę na różnych etapach związku. W trakcie teledysku aktorzy ukazani są całkowicie nago, odgrywają też zmysłową scenę erotyczną.



"10-minutowy film, wykorzystujący efekt podzielonego ekranu, portretuje czułość i toksyczność związku dwojga ludzi, prezentowanego z dwóch, często skonfliktowanych, perspektyw" - brzmi fragment informacji prasowej.

Wideoklip wyprodukowany został przez brytyjskiego artystę Luke'a Turnera (wieloletniego współpracownika wokalistki o pseudonimie Shia), za choreografię odpowiedzialny był taneczny duet JA Collective, zdjęcia są zaś autorstwa Natashy Breier ("Neon Demon").

Wideo Love Me Like You Hate Me (2020)

To nie pierwszy raz, kiedy Shia LaBeouf prezentuje się w stroju Adama w muzycznym teledysku, w 2012 roku aktor rozebrał się w klipie do piosenki "Fjögur Píanó" islandzkiej grupy Sigur Rós, w którym partnerowała mu tancerka Deena Thomsen.

"Islandczycy nie są specjalnie pruderyjni jeśli idzie o ludzką nagość" - tłumaczył basista Sigur Rós - Georg Holm. Reżyserka teledysku - Alma Har'el - dodawała zaś, że erotyczny charakter klipu w ogóle nie był planowany.



Wideo Sigur Rós - Fjögur píanó

"To różnica między pracą w systemie wielkich korporacji a sytuacją, kiedy działanie artystyczne zabiera cię w rejony, w których nie spodziewałeś się znaleźć" - powiedziała Har'el dodając, że teledysk do "Fjögur Píanó" jest erotyczny, ale "niczego nie sprzedaje".

W 2015 roku LaBeouf zagrał też kontrowersyjnym teledysku do "Elastic Heart" australijskiej artystki Sii, gdzie tańczy w klatce z dwunastoletnią Maddie Ziegler, co również ściągnęło na niego lawinę krytyki. To czas, w którym aktorowi towarzyszyły liczne skandale obyczajowe, co pozwoliło mediom szybko zaszufladkować LaBeoufa jako zagubioną gwiazdę Hollywood, która spadła, nim tak naprawdę zdążyła zabłysnąć.