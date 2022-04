Fabuła filmu "Jesus Revolution" koncentrować będzie się wokół osoby charyzmatycznego amerykańskiego ewangelisty Lonnieego Frisbee i hippisowskiej komuny, której był duchowym przywódcą.

Shaun Weiss przyznał portalowi TMZ, że nadchodząca kinowa rola odzwierciedla jego osobiste problemy z ostatnich lat. Aktor, który zmagał się uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, przyznał, że jego dokumentowane w mediach społecznościowych wychodzenie z nałogu zainspirowało wytwórnię Lionsgate do zaproponowania mu roli w "Jesus Revolution".

Weiss wcieli się w zmagającego się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu weterana wojny w Wietnamie, który w końcu bierze się w garść i wychodzi z nałogu. Akor poprosił nawet swego dentystę, by czasowo usunął mu wstawione niedawno implanty, by wyglądał wiarygodniej w ekranowej kreacji.

Shaun Weiss, gwiazda "Potężnych Kaczorów"

Wiadomości Shaun Weiss: Uwielbiany aktor wreszcie wychodzi na prostą! W 2020 roku media na całym świecie rozpisywały się na temat aresztowania dziecięcego gwiazdora Disneya. Fani nie mogli uwierzyć, że z policyjnych fotografii patrzy na nich Shaun Weiss, który w latach 90. był jednym z najpopularniejszych młodocianych aktorów swojego pokolenia. Większość widzów pamięta aktora jako pulchnego i uroczego chłopca filmów o przygodach drużyny hokejowej.

Popularność przyniósł mu film z 1992 roku pt. "Potężne Kaczory" opowiadający o dziecięcej drużynie hokeja. Obraz cieszył się tak dużą popularnością, że nakręcono aż trzy części. Weiss grał w każdej z nich. Później pojawił się w kilku produkcjach telewizyjnych oraz serialach. Ostatni raz na ekranie pojawił się w 2016 roku w filmie "Mad", ale zagrał tam mało znaczącą rolę.

Problemy z prawem

Niestety, po początkowym sukcesie, Weiss zaprzepaścił swoją szansę na filmową karierę. Z czasem nowe propozycje przestały spływać, a aktor zaczął topić smutki w używkach. Jego sytuacja znacząco pogorszyła się w 2015 roku po śmierci ojca aktora. Shaun Weiss już praktycznie nie odstawiał butelki, uzależnił się od narkotyków i miał kłopoty z prawem. Za kratki trafił po raz pierwszy w 2017 r., kiedy został skazany za kradzież. W więzieniu miał spędzić 150 dni, jednak skończyło się tylko na 12.

Pięć dni po wyjściu wpadł znowu - tym razem za posiadanie metamfetamıny. Problemy z prawem miał także w sierpniu 2018 roku, gdy aresztowano go za picie w miejscu publicznym. Mimo pomocy przyjaciół, stał się bezdomny, widywano go, jak wyjadał resztki ze śmietników. W styczniu 2020 ponownie został aresztowany, tym razem za próbę kradzieży samochodu. Był pod wpływem narkotyków. Do mediów przedostały się zdjęcia z aresztowania. Fani byli zaskoczeni w jak złej formie był ich idol sprzed lat. Shaun Weiss wyglądał o wiele starzej niż wskazywała na to jego data urodzenia.



Wyciągnięta dłoń i powrót do trzeźwości

Paradoksalnie to aresztowanie było punktem zwrotnym w jego życiu. W powrocie do trzeźwości pomógł mu aktor Drew Gallagher. "Nie jest zwykłym ćpunem, który bardziej lubi być na haju niż mieć świetną karierę. Chodzi o to, że jest chory psychicznie" - mówił o aktorze w rozmowie z mediami. Na Instagramie dokumentował powrót Shauna Weissa do zdrowia. Gallagher do tej pory jest ogromnym wsparciem dla byłego gwiazdora. Weiss na swoim Instagramie opublikował grafikę z napisem "Kocham Drew Gallaghera". Jesienią ubiegłego roku dodał z kolei zdjęcie z nowonarodzonym synem aktora.



Shaun Weiss w ostatnich dniach stycznia obchodził druga rocznicę życia w trzeźwości. Aktor i jego przyjaciel, Drew Gallagher, z tej okazji postanowili udostępnić w mediach społecznościowych sklejkę dwóch fotografii - jedna przedstawia Weissa w jego najgorszej kondycji, a druga w obecnej. Okazuje się, że dziś uwielbiany aktor wygląda znakomicie, a po dawnych problemach nie ma śladu.

Kilka dni temu aktor pochwalił się kolejną zmianą, czyli nowym uzębieniem. Weiss stracił swoje zęby w skutek zażywania metaamfetaminy. Dr Gabe Rosenthal za darmo zajął się rekonstrukcją uzębienia aktora. "To nowy świt, to nowy dzień, to nowe życie... i czuję się DOBRZE! Shaun Weiss, gratulacje! Uśmiechaj się jak najwięcej!" - napisał pod opublikowanym zdjęciem stomatolog.