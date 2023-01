Kto zabił Sharon Tate?

Tak makabryczne okoliczności zbrodni sprawiły, że szybko zaczęto plotkować o tym, że Polański z żoną praktykowali czarną magię, a wcześniejsze filmy Polańskiego, jak choćby "Dziecko Rosemary", mogły sprowokować zabójców...

Ujęcie morderców udało się przypadkiem, przy okazji późniejszego aresztowania jednej ze sprawczyń, Susan Atkins. Kobieta po aresztowaniu za kradzież samochodu zwierzyła się współwięźniowi, że jest zamieszana w morderstwo Sharon Tate i jej przyjaciół. Po przesłuchaniu aresztowano pozostałe osoby: Charlesa Mansona , Charlesa "Texa" Watsona, Patricię Krenwinkel i Lindę Kasabian. Zbrodniarze zostali skazani na karę śmierci, którą później zamieniono na dożywocie.

Manson 12-krotnie ubiegał się o zwolnienie z więzienia. Za każdym razem jednak komisje krytycznie oceniały jego zachowanie za kratkami (został m.in. przyłapany na posiadaniu broni). Mężczyzna zmarł w więzieniu w 2017 roku.

Roman Polański i Sharon Tate: Niedoskonała para

Roman Polański poznał Sharon Tate na planie... swojego filmu "Nieustraszeni pogromcy wampirów", w którym początkująca aktorka zagrała główną rolę.

Amerykanka oczarowała polskiego reżysera "Okazało się, że Sharon nie była ani naiwna, ani głupia. Nie przypominała typowego kociaka z Hollywood" - wspominał Polański w autobiografii. Tate biegle mówiła po włosku, miała literacki gust oraz "pewien rodzaj promieniowania właściwy naturom dobrym i łagodnym; a jednocześnie wydawała się wolna od zahamowań. Nigdy dotąd nie spotkałem kogoś takiego" - pisał Polański.

Po zakończeniu pracy na planie, Polański zaczął kręcić kolejny obraz - głośne "Dziecko Rosemary" .

Niedługo potem Polański oświadczył się. Huczne wesele odbyło się 20 styczna 1968 roku w Londynie.

Fotograf Peter Evans określił małżeństwo jako "niedoskonałą parę". Tate opowiedziała mu raz, jak wygląda jej związek z Polańskim: "Mamy dobry układ. Roman mnie okłamuje, a ja udaję, że mu wierzę". Wkrótce potem para przeprowadziła się z Londynu do Los Angeles. Przez kilka miesięcy mieszkali w hotelu Chateau Marmont, by w końcu wynająć dom aktorki Patty Duke, który prowadzili w typowy dla artystycznej bohemy sposób - czyli organizując liczne przyjęcia.

Zdjęcie Sharon Tate na planie ostatniego filmu "12+1" / Anwar Hussein / Getty Images

Kiedy okazało się, że i Polański i Tate spodziewają się dziecka, para przeniosła się do domu w luksusowej dzielnicy Los Angeles Benedict Canyon, nie przestając prowadzić "otwartego domu". Czekały ich jednak nowe zawodowe projekty. Tate wyjechała do Włoch, gdzie miała rozpocząć zdjęcia do komedii "12+1", w którym partnerować miała Orsonowi Wellesowi, z koli Polański udał się do Londynu, gdzie miał reżyserować film "The Day of the Dolphin".

Tate dołączyła do męża po zakończeniu zdjęć we Włoszech. W Londynie sfotografował ją Terry O'Neill, aktorka odbyła także sesję dla magazynu "Queen", po czym statkiem Queen Elizabeth II udała się w podróż do USA. Polański miał do niej dołączyć za niecały miesiąc.