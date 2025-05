Sharon Stone zaskakuje rolą. Jest zwiastun sequela hitowego "Nobody"

Sharone Stone i Colin Hanks w rolach czarnych charakterów

Bob Odenkirk powraca jako niepozorny mężczyzna z przeszłością, która nie daje mu spokoju. Choć Hutch Mansell planował tylko rodzinny wypad do parku rozrywki, szybko okazuje się, że w jego przypadku nawet wakacje zamieniają się w niezłą jatkę. Wszystko za sprawą nowego duetu czarnych charakterów: bezlitosnej gangsterki granej przez Sharon Stone i szemranego szeryfa, w którego wciela się Colin Hanks.

Reklama

W filmie "Nobody 2", który trafi do kin 15 sierpnia, do obsady powracają Connie Nielsen, RZA, Christopher Lloyd i Gage Munroe. Nowymi twarzami są także John Ortiz i Paisley Cadorath. Za kamerą stanął Timo Tjahjanto, a scenariusz napisali Derek Kolstad i Aaron Rabin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Małe miłości" [trailer] materiały prasowe

To miały być tylko wakacje. Zwiastun "Nobody 2"

W zwiastunie filmu widzimy, jak Hutch, po miesiącach nieobecności, wreszcie pojawia się w domu. Jego żona Becca (Connie Nielsen) przypomina mu, że nadszedł czas na chwilę normalności z rodziną. Niestety, zamiast odpoczynku są strzały i nerwowe konfrontacje. "Znajdźcie tego nikogo. Ziemia ma się spalić" - mówi groźnie postać grana przez Sharon Stone.

Filmowi towarzyszy nostalgiczny soundtrack - "Holiday Road" Lindseya Buckinghama, znany z komedii "W krzywym zwierciadle: Wakacje". Choć tym razem klimat będzie zdecydowanie mniej familijny. Możecie zobaczyć zwiastun poniżej.

Wideo youtube

ZOBACZ TEŻ: