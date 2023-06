W środę na terenie Bailey House w Los Angeles odbyła się uroczysta Art House Gala poświęcona amerykańskiej fotografce Nan Goldin. Prace uznanej artystki koncentrują się na tematach związanych z seksualnością, cielesnością, społecznością LGBT, epidemią AIDS i uzależnieniami. Uroczystość połączoną z charytatywną aukcją, której celem było zebranie funduszy na walkę z AIDS i kryzysem bezdomności, poprowadziła Sharon Stone . Hollywoodzka aktorka wygłosiła płomienne przemówienie, w którym podzieliła się własnymi spostrzeżeniami na temat zażywania substancji odurzających. "W późnych latach 70. i 80. pracowałam jako modelka w Nowym Jorku. Spędziłam dużo czasu w Studio 54. Wielu moich przyjaciół nie żyje właśnie z powodu narkotyków" - wyznała.

Sharon Stone: Sławna jak księżna Diana 1 / 24 Urodziła się w 1958 roku w Meadville w stanie Pensylwania, jako drugie z czworga dzieci w rodzinie robotnika Joego Stone'a i gospodyni Dorothy. Ze względu na wysoki iloraz inteligencji (154 IQ) władze szkolnego okręgu Saegetown nalegały na przyspieszenie edukacji Sharon. Do szkoły zaczęła chodzić w wieku 5 lat. Po jej ukończeniu uczyła się w liceum Saegertown (Saegertown High School). W 1973 roku, będąc jeszcze w szkole średniej, zaczęła brać udział w zajęciach na Edinboro University of Pennsylvania - wybrała tam literaturoznawstwo (później, jako drugi przedmiot studiów, zdecydowała się na architekturę nowożytną). Występowała w szkolnych przedstawienia teatralnych, a na scenie od początku robiła wrażenie bardzo pewnej siebie, miała w sobie jakąś iskrę. Nic jednak nie wskazywało na to, że wyrośnie z niej najseksowniejsza gwiazda światowego kina. Źródło: East News Autor: Collection Christophel

Sharon Stone: Jej syna faszerowano silnie uzależniającym lekiem

Następnie gwiazda "Nagiego instynktu" i "Kasyna" opowiedziała uczestnikom gali o przerażającym incydencie z udziałem swojego nastoletniego syna. Gdy chłopak trafił do szpitala po wypadku na nartach, lekarze natychmiast podali mu OxyContin - okryty złą sławą, wysoce uzależniający lek opioidowy. Jak wynika z relacji 65-letniej aktorki, opiekujący się jej synem personel medyczny sześciokrotnie zaaplikował mu wspomniany lek mimo wyraźnego sprzeciwu gwiazdy. "Wszyscy mówili mi, że potrzebuje OxyContinu. Usłyszałam to od czterech pielęgniarek, od anestezjologa, od lekarzy, od osób zupełnie nieznających sytuacji mojego syna. Zapewniali, że żaden inny lek nie wystarczy. Żaden inny lek!" - grzmiała Stone.

Laureatka Złotego Globu zdradziła, że w pewnym momencie postanowiła wziąć sprawy we własne ręce i szantażem wymusić na lekarzach zmianę lekarstwa. "W końcu powiedziałam im, że jeśli zrobią to jeszcze raz, zadzwonię do CNN i ogłoszę, że ten szpital to kartel narkotykowy. Nie chodzi o to, że jestem przeciwna lekom przeciwbólowym - absolutnie nie. Sprzeciwiam się natomiast opłacanym handlarzom narkotyków. Nie można przekraczać granicy między leczeniem i zdrowieniem a nadużyciami" - powiedziała dobitnie gwiazda.

Wspomniany OxyContin to silny lek przeciwbólowy, który stał się symbolem kryzysu opioidowego w USA, zyskując niechlubne miano "heroiny na receptę". Za ukrywanie faktu, że lek ma silne działanie uzależniające, produkująca go firma Purdue Pharma zapłaciła wielomiliardowe odszkodowania, przechodząc do historii jako główny sprawca amerykańskiej epidemii uzależnienia od opioidów. O kulisach tej sprawy opowiada głośny serial "Lekomania" z Michaelem Keatonem w roli głównej, który przedstawia historię życzliwego lekarza uwikłanego w spisek bezwzględnego koncernu farmaceutycznego. Produkcja jest dostępna na platformie Disney+.