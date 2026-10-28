Nagrody Gotham zostaną przyznane po raz 36. Wyróżniają one osiągnięcia w kinie niezależnym. Zwycięzców poznamy podczas ceremonii w Nowym Jorku, która odbędzie się 30 listopada 2026 roku.

Do 2023 roku mogły się o nie ubiegać tylko filmy, które nie przekroczyły budżetu 35 milionów dolarów. Gdy zniesiono te ograniczenia w 2024 roku, jedyną nominację spośród blockbusterów otrzymał Ryan Gosling za kreację Kena w "Barbie" Grety Gerwig. Z kolei w zeszłym roku zdominowała je kosztująca 130 milionów dolarów "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona.

W tym roku najwięcej nominacji - po cztery - otrzymało pięć filmów: "Tender Loving Care" Mike'a Leigh, "Niespodziewane" Ryusuke Hamaguchiego, "Clarissa" Chuko Esiri, "La Gradiva" Marine Atlan i "Zaproszenie" Olivii Wilde.

Edward Norton i Panelope Cruz w filmie "Zaproszenie" materiały dystrybutora

Polskie filmy nominowane do 36. nagród Gotham

Wśród wyróżnionych znalazły się także polskie produkcje. "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego otrzymała dwie nominacje: za film międzynarodowy oraz rolę drugoplanową Sandry Hüller. Z kolei "Bez końca" Michała Matczaka walczy o nagrodę Gotham za najlepszy dokument.

Najlepszy film

"Clarissa"

"Club Kid"

"Debiut"

"Josephine"

"Marzenia i koszmary"

"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"

"Mysz"

"Papierowy tygrys"

"Primetime"

"Your Mother Your Mother Your Mother"

"Zaproszenie"

Najlepszy film międzynarodowy

"Benimana"

"Blue Heron"

"Everytime"

"Filipiñana"

"La Gradiva"

"Minotaur"

"Możliwa miłość"

"Niespodziewane"

"Ojczyzna"

"Tender Loving Care"

Najlepszy dokument

"Bez końca"

"Lis i różowy księżyc"

"Naza"

"Pewnego razu w Harlemie"

"Zobaczysz wszystko"

Kadr z filmu Michała Marczaka "Bez końca" Millennium Docs Against Gravity materiały prasowe

Najlepszy reżyser

Ryusuke Hamaguchi, "Niespodziewane"

Mike Leigh, "Tender Loving Care"

Jane Schoenbrun, "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"

Sandra Wollner, "Everytime"

Andriej Zwiagincew, "Minotaur"

Najlepszy występ pierwszoplanowy

Mahershala Ali, "Your Mother Your Mother Your Mother"

Gillian Anderson, "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"

Jeon Do-yeon, "Możliwa miłość"

John Early, "Maddie's Secret"

John Malkovich, "Dziki Koń Dziewięć"

Ian McKellen, "Fałszerka"

Julianne Moore, "Debiut"

Sophie Okonedo, "Clarissa"

Andrew Scott, "Ostatni Hamlet"

John Turturro, "Jedyny kieszonkowiec w Nowym Jorku"

Najlepszy występ drugoplanowy

Tom Courtenay, "Daleko od brzegu"

Esmé Creed-Miles, "Rozważna i romantyczna"

Penélope Cruz, "Zaproszenie"

Adam Driver, "Papierowy tygrys"

Andrew Garfield, "Artificial"

Skyler Gisondo, "Primetime"

Sandra Hüller, "Ojczyzna"

Kate O'Flynn, "Tender Loving Care"

Tao Okamoto, "Niespodziewane"

Channing Tatum, "Josephine"

Najlepszy scenariusz adaptowany

"Clarissa", Chuko Esiri

"Minotaur", Andriej Zwiagincew, Simon Lyashenko

"Niespodziewane", Ryusuke Hamaguchi

"Primetime", Ajon Singh

"Zaproszenie", Rashida Jones, Will McCormack

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Dziki Koń Dziewięć", Martin McDonagh

"Everytime", Sandra Wollner

"La Gradiva", Marine Atlan, Anne Brouillet

"Możliwa miłość", Lee Chang-dong, Oh Jung-mi

"Tender Loving Care", Mike Leigh