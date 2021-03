Wiosną 2021 na platformie Netflix zadebiutuje ośmioodcinkowy serial "Sexify" będący zabawną i prowokującą opowieścią o życiu współczesnych młodych dziewczyn

Maria Sobocińska w serialu "Sexify" /Netflix /materiały prasowe

"Sexify" to ośmioodcinkowa komedia obyczajowa w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej i Piotra Domalewskiego. Opowiada historię ambitnej studentki informatyki - Natalii (Aleksandra Skraba), która marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników. Problem w tym, że sama wie dużo o programowaniu, ale bardzo mało o seksie.



Postanawia więc połączyć siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Pauliną (Maria Sobocińska) i koleżanką z akademika - Moniką (Sandra Drzymalska). Aby wynaleźć algorytm na kobiecy orgazm, dziewczyny zaczynają odkrywać tajemniczy i zawiły świat seksu, przy okazji dowiadując się coraz więcej o sobie samych.



"Sexify" to zabawna i prowokująca opowieść o życiu współczesnych młodych dziewczyn - dojrzewaniu, odkrywaniu kobiecej siły i seksualności.

Zdjęcie Aleksandra Skraba w serialu "Sexify" / Netflix / materiały prasowe

W serialu zobaczymy również Małgorzatę Foremniak, Cezarego Pazurę, Zbigniewa Zamachowskiego, Bartosza Gelnera, Piotra Packa, Jana Wieteskę, Wojciecha Solarza, Sebastiana Stankiewicza i Ewę Szykulską.

'Sexify to projekt, który daje szansę na to, żeby w lekkiej, żartobliwej formie opowiedzieć o ważnych współczesnych problemach. Mam ogromne szczęście, że stałem się częścią tego niezwykłego przedsięwzięcia. Praca nad nim to wspaniały czas, z pełnymi pomysłów i energii ludźmi" - mówi reżyser Piotr Domalewski.



"Cieszę się, że w 'Sexify' mogę opowiedzieć o młodych kobietach, które wiedzą, że nic nie muszą, a mogą wszystko" - dodaje Kinga Alabrudzińska.

Zdjęcie Sandra Drzymalska w serialu "Sexify" / Netflix / materiały prasowe

W Polsce brakowało produkcji o życiu młodych ludzi, a Sexify jest tym bardziej wyjątkowe, że w niezwykle swobodny, a zarazem bardzo prawdziwy sposób pokazuje życie współczesnych kobiet, także to erotyczne. Cieszymy się, że wraz z Akson Studio i wspaniałym, pełnym pasji i talentu zespołem zekranizujemy tę świeżą, zabawną, a zarazem prowokującą historię" - uważa Monica Alexander, menedżerka ds. treści oryginalnych Netflix.