Marilyn Monroe podbiła cały świat, choć żyła zaledwie 36 lat. Urodziła się 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jeane Mortenson. Jej dzieciństwo było trudne - wychowywała się w rodzinach zastępczych i sierocińcach, a ojca nigdy nie poznała. Jej matka, Gladys Pearl Baker, była montażystką w wytwórni Consolidated Film Industries.

Aby uniknąć powrotu do domu dziecka, młoda Norma wcześnie wyszła za mąż za Jamesa Dougherty'ego, który wkrótce wstąpił do marynarki wojennej. W tamtym okresie Norma pracowała w fabryce samolotów. W 1944 roku rozpoczęła karierę modelki, a dwa lata później podpisała pierwszy kontrakt z 20th Century Fox. Wtedy też przyjęła pseudonim Marilyn Monroe, zaczerpnięty od nazwiska panieńskiego matki, oraz zmieniła wizerunek, farbując rude loki na blond. Choć kariera aktorska początkowo nie przynosiła sukcesów, Monroe zyskała ogromną popularność jako "pin-up girl", m.in. dzięki sesji na okładce pierwszego numeru "Playboya".

Przełomem w jej karierze aktorskiej były role w filmach: "Niagara" w reżyserii Henry'ego Hathawaya, "Mężczyźni wolą blondynki" Howarda Hawksa oraz "Jak poślubić milionera" Jeana Negulesco. Zapytana o poczucie szczęścia, aktorka wyznała:

"Kiedy mogę realizować się twórczo, zbliżam się do bycia szczęśliwą. To się dzieje tylko w chwilach, kiedy pracuję i mogę wypełnić scenę zgodnie z tym, co mam w sercu".

Mimo sukcesów Monroe zmagała się z silną nieśmiałością i atakami paniki, co prowadziło do nieobecności na planie oraz ucieczki w alkohol i narkotyki. Do historii kina przeszła jej rola w komedii "Słomiany wdowiec" Billy'ego Wildera, a zwłaszcza scena z podwiewaną przez podmuch metra białą sukienką.

W 1959 r., zachęcona przez męża Arthura MIllera, zgodziła się wystąpić w komedii "Pół żartem, pół serio" Billy'ego Wildera. Rola Sugar Kane zapewniła jej kolejny sukces komercyjny oraz Złoty Glob dla najlepszej aktorki, ale stała w sprzeczności z jej ambicjami. Ostatnim obrazem ukończonym przed śmiercią Marilyn byli "Skłóceni z życiem" Johna Hustona wg scenariusza Millera.

Problemy zdrowotne i nagły koniec

Aktorka cierpiała na kamicę żółciową i zapalenie zatok, a jej częste nieobecności na planach skutkowały roszczeniami o odszkodowania. Pogrążona w samotności, nieudanych małżeństwach i uzależnieniach od środków nasennych, aktorka coraz rzadziej opuszczała dom.

5 sierpnia 1962 roku pokojówka, nie mogąc dostać się do sypialni Marilyn, wezwała psychiatrę, który po wyważeniu drzwi znalazł aktorkę martwą. Przyczyną zgonu było przedawkowanie środków nasennych.

Współcześnie niezwykły portret Marilyn Monroe - jako kobiety inteligentnej i wrażliwej, różny od tego wykreowanego przez media - przybliżają "Fragmenty", czyli zbiór jej prywatnych zapisków, wierszy i listów.