Seth Rogen rozkręca w USA biznes związany z marihuaną

W 2019 r. kanadyjski aktor w swoim ojczystym kraju założył firmę zajmującą się sprzedażą marihuany i akcesoriów z nią związanych. Natomiast 11 marca jego biznes, oparty na sprzedawaniu szczepów konopi, wystartuje w Stanach Zjednoczonych.

"Nazywam się Seth Rogen i jeśli cokolwiek o mnie wiecie, to na pewno to, że lubię trawkę. Ale to, czego prawdopodobnie o mnie nie wiecie, to to, że od 10 lat pracuję nad moją firmą, która zajmuje się marihuaną. I w końcu startujemy w Ameryce" - mówi hollywoodzki komik w ostatnim nagraniu, które zamieścił na Twitterze.



Firma, której Rogen jest współwłaścicielem, nazywa się Houseplant, co, tłumacząc z angielskiego na polski, oznacza roślinę domową. Zajmuje się ona nie tylko sprzedażą szczepów konopi, ale także akcesoriów dla miłośników trawki - np. zapalniczek czy pojemników na susz. Rogen zapewnia, że rodzaje konopi, które oferuje, sam wcześniej wypalił. "To praca mojego życia, nigdy nie byłem szczęśliwszy" - gwiazdor twierdzi w przywoływanym nagraniu.

"Palę trawkę codziennie od 20 lat. To dla mnie jak okulary czy buty. Potrzebuję jej, by iść przez życie. Przez wiele lat ludzie próbowali wzbudzić we mnie poczucie wstydu z tego powodu albo udowodnić mi, że jestem słaby i głupi (....) Teraz mam prawie 40 lat, jestem żonaty, mam dobrą pracę i właśnie odkryłem, że nic z tego przed czym mnie ostrzegano, się nie spełniło" - przyznał Rogen w 2019 r. w rozmowie z agencją prasową The Canadian Press.



W świetle tych słów nie ulega wątpliwości, że rola w "Boskim chilloucie", gdzie Rogen wcielił się w palacza trawki, który zostaje świadkiem morderstwa, była skrojona wprost dla niego. Ten aktor znany jest też m.in. z komedii "Sąsiedzi" i "Wpadka".



Wcześniej w biznes konopny zainwestowali m.in. Bob Marley i Jay-Z.



Marihuana została zalegalizowana w Kanadzie w 2018 r. W Ameryce kupowanie marihuany do celów niemedycznych dozwolone jest w 14 stanach.