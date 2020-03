Serwis Pornhub chce prezentować kino artystyczne

Serwis Pornhub chce dotrzeć do nowych odbiorców. Dlatego w środę, 3 marca, po raz pierwszy w historii swojej działalności udostępnił film niepornograficzny. To "Shakedown" - dokument poświęcony kulturze lesbijskich klubów ze striptizem. Film będzie tam dostępny za darmo przez cały marzec. Potem trafi do biblioteki iTunes. To dopiero początek nowej strategii właścicieli serwisu.

Reżyserka filmu "Shakedown", Leilah Weinraub /Brian Dowling /Getty Images

Informacja o premierze filmu "Shakedown" na Pornhubie została ogłoszona na portalu "Variety". Autorką dokumentu jest Leilah Weinraub. Film miał swoją światową premierę w 2018 roku, a na przestrzeni ostatnich trzech lat można go było oglądać w nowojorskich Whitney Museum of American Art oraz w Museum of Modern Art.

Film składa się ze starannie wyselekcjonowanych fragmentów nagrań zarejestrowanych przez jego autorkę na przestrzeni piętnastu lat. "Shakedown" opowiada o kobietach i mężczyznach ze środowiska LGBTQ, którzy byli stałymi bywalcami lesbijskich klubów ze striptizem w Los Angeles. W humorystyczny, zmysłowy i pouczający sposób opowiada o tej tętniącej życiem subkulturze.

Pornhub ma nadzieję na to, że dzięki zróżnicowaniu swojej oferty dotrze do jeszcze większego grona odbiorców. W ubiegłym roku strony serwisu zanotowały 42 miliardy wyświetleń. To oznacza 115 milionów wizyt dziennie oraz 39 miliardów unikalnych wyszukiwań. W samym 2019 roku na serwis trafiło ponad milion trzysta tysięcy godzin nowego materiału. Żeby obejrzeć całą zawartość serwisu, potrzeba 169 lat.

"Właśnie teraz pojawia się świetna okazja do tego, by prezentować artystyczne kino. Publiczność jest coraz bardziej otwarta na różnorodność i alternatywne sposoby przedstawiania filmowych opowieści" - twierdzi Weinraub, która w szczególności liczy na to, że jej produkcja dotrze do kobiet korzystających z serwisu Pornhub.

"Shakedown" to część większego zaangażowania serwisu Pornhub we wspieranie sztuki. "Chcemy być postrzegani jako platforma dostępna dla artystów i twórców. Jesteśmy miejscem, na które artyści mogą wrzucać swoje materiały, dla których nie ma miejsca na Youtube czy Vimeo, gdzie niedozwolona jest nagość. Dla nas premiera filmu Weinraub to początek ekscytującej podróży" - powiedział dyrektor marki Pornhub, Alex Klein.