Serialowy amant żonę poznał na randce w ciemno. Są razem od ponad dwóch dekad

Gabriel Macht: sławę przyniósł mu serial "W garniturach"

Serial "W garniturach", który był emitowany w latach 2011-2019, opowiada o pracownikach prestiżowej, nowojorskiej firmy prawniczej - adwokacie Harveyu Specterze, który właśnie został młodszym partnerem, i Michaelu Rossie, obdarzonym pamięcią fotograficzną asystencie, biegłym w sprawach prawnych mimo braku specjalistycznych studiów. W serialu świetnie łączono elementy dramatyczne i komediowe. Produkcja NBC cieszyła się ogromną popularnością, a kiedy wszystkie sezony trafiły na Netflix, zyskała drugie życie.

Widzowie szczególną sympatią darzyli Gabriela Machta, który wcielał się w postać Harveya. Aktor znany również z filmów "Lokatorka" oraz "Miłość i inne używki" po zakończeniu zdjęć do finałowego sezonu "W garniturach" postanowił poświęcić się rodzinie. Porzucił więc Stany Zjednoczone, aby znaleźć dla swoich bliskich spokojne miejsce. Znalazł je, ale nigdy go nie ujawnił i ujawniać nie zamierza.

Gabriel Macht poznał Jacindę Barrett na randce w ciemno. Są razem od ponad dwóch dekad

Gabriel Macht poznał swoją przyszłą żonę, Jacindę Barrett, na randce w ciemno w 2000 roku. "Potrafiła mnie rozśmieszyć, była świetną słuchaczką i umiała tak prowadzić rozmowę, że nie kręciła się ona wyłącznie wokół niej ani wokół mnie" - opowiadał aktor w wywiadzie z magazynem Glamour w 2009 roku.

Jacinda Barrett jest modelką, aktorką oraz pilotem. Kiedy pochodząca z Australii Barrett mieszkała w Londynie, zaproponowano jej udział w programie reality show emitowanym na antenie MTV - "The Real World: London". Wtedy właśnie starała się o licencję pilota, więc wykorzystała nadarzającą się okazję. Na łamach Los Angeles Times opowiadała:

"Teraz to brzmi dość zabawnie, ale wtedy na ekranach nie było programów z gatunku reality show, a w Australii na antenie MTV emitowano programy muzyczne. Pomyślałam, że występ brzmi interesująco - zamieszkam w Londynie, zapłacą mi za moją licencję pilota, a przy okazji nakręcą z tego pięciomiesięcznego okresu mały dokument".

Barrett szybko stała się ulubienicą publiczności. Na przestrzeni lat zagrała też w kilku produkcjach filmowych, takich jak "Płonąca pułapka", "Bridget Jones: W pogoni za rozumem", "Posejdon", "Zakochany Nowy Jork".

Gabriel Macht i Jacinda Barrett opuścili Stany Zjednoczone. Media nadal nie wiedzą, gdzie zamieszkali

Gabriel Macht i Jacinda Barrett pobrali się w 2004 roku i od tego czasu dbają o swoją prywatność. W styczniu 2025 roku zdecydowali się opuścić Stany Zjednoczone. Wiadomość o tym zainteresowała media i fanów aktora, jednak on po dziś dzień pozostaje nieugięty.

"Nikomu nie mówię, gdzie mieszkam, chcę to zachować dla siebie" - wyznał na łamach magazynu People w 2005 roku. "Mieszkaliśmy na Manhattanie, ale to nam po prostu nie odpowiadało. Postanowiliśmy ruszyć w świat".

"Jestem rodzinnym człowiekiem. Relacje z żoną i dziećmi są dla mnie priorytetem" - mówił z kolei w rozmowie z "Woman's Day".

Gabriel Macht rzadko rozmawia w mediach o swojej rodzinie. Przed laty zdarzało się jednak, że z okazji rocznicy ślubu zamieszczał w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia z żoną.

"Wszystkiego najlepszego z okazji 14. rocznicy @jacindabarrett!" - pisał w 2018 roku. "Jesteś moją duchową partnerką, zakochuję się w tobie każdego kolejnego dnia, odkąd nasze drogi się przecięły. Matka, partnerka, najlepsza przyjaciółka, powierniczka, bratnia dusza".

Gabriel Macht jedną rzecz zrobił ze względu na swoich fanów

Ostatnio aktora mogliśmy oglądać w kontynuacji serialu "W garniturach" zatytułowanej "LA w garniturach", która została skasowana po jednym sezonie. Wtedy Macht wrócił do Stanów, aby promować serial. Jak wyznał, na występ w nowej odsłonie kultowej serii zgodził się tylko ze względu na fanów oryginału.

"Chciałem się zastanowić, czy ma to sens w kontekście mojego obecnego etapu twórczego. Myślałem o innych projektach, które miałem w planach, oraz o historii, jaką tutaj przedstawimy. Pomyślałem też o fanach i to ostatecznie było decydującym powodem, dla którego postanowiłem wrócić. Stwierdziłem: 'Wiecie co? Może to jednak właściwa decyzja. Chciałem wesprzeć start tego serialu'" - opowiadał w rozmowie z Variety.

Choć próbowano dowiedzieć się, gdzie zamieszkał, pozostał niewzruszony.

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