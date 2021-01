W CDA Premium pojawią się wkrótce trzy nowe, niepokazywane dotąd w Polsce seriale: duński serial "Dobry seks w miłym towarzystwie" oraz dwie rosyjskie produkcje - "Czarnobyl: strefa wykluczenia" (dwa sezony) i "Gogol".

"Dobry seks w miłym towarzystwie" to duński serial z 2020 roku /materiały prasowe

"Dobry seks w miłym towarzystwie" to składająca się z ośmiu odcinków komedia obyczajowa produkcji duńskiej z 2020 roku. Bjørn i Karla przeprowadzają się do Klitmøller, niewielkiej osady nad Morzem Północnym zamieszkałej głównie przez społeczność surferów. Planują odpoczywać, pływać na desce, ale przede wszystkim postarać się o dziecko. Niestety ich wysiłki nie przynoszą efektów, a współżycie zaczyna być coraz bardziej stresujące. W tym samym czasie bohaterów odwiedza ich stary przyjaciel Mads-Emil wraz ze swoją nową dziewczyną Simone, których życie seksualne jest zgoła odmienne od gospodarzy. Prowadzi to do pewnych napięć i frustracji oraz niespodziewanych roszad...



Seks, miłość, przyjaźń oraz trudne tematy takie jak aborcja, bezpłodność i rodzicielstwo w bezpretensjonalnym skandynawskim wydaniu.



Pierwsze odcinki serialu "Dobry seks w miłym towarzystwie" już 29 stycznia w CDA Premium.



Dobry seks w miłym towarzystwie

Z kolei "Czarnobyl: Strefa wykluczenia" to rosyjski serial telewizyjny, mieszanka sci-fi, horroru i kina akcji podlana nowoczesnymi efektami specjalnymi. Piątka młodych przyjaciół rusza w pościg za mężczyzną, który ukradł jednemu z nich osiem milionów rubli. Ślad prowadzi do Prypeci, a konkretnie do zniszczonej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Z każdym kilometrem atmosfera robi się gęsta i coraz bardziej niespokojna, a największym niebezpieczeństwem jest nie tyle ścigany mężczyzna, co wydzielona po wybuchu czarnobylska zona. W trakcie nagłej ucieczki z zagrożonego rejonu bohaterowie wpadają w pętle czasu i trafiają do Czarnobyla... na kilka godzin przed katastrofą.



Widzowie CDA Premium zobaczą dwa sezony tego serialu.

Premiera pierwszego sezonu "Czarnobyl: Strefa wykluczenia" 22 stycznia, a drugiego 5 lutego w CDA Premium.



Czarnobyl: Strefa wykluczenia

Ostatnią nowością jest składający się z ośmiu odcinków, również produkcji rosyjskiej, mroczny serial "Gogol". Jest rok 1829. Nikołaj Gogol, młody urzędnik i niespełniony pisarz popada w depresje. Jego twórczość wydaje mu się miałka i nijaka, w przypływie desperacji postanawia spalić wszystko co napisał. Depresji towarzyszą gwałtowne ataki epilepsji połączone z mrocznymi wizjami. Świadkiem jednego z takich ataków jest śledczy Yakov Guro, który w wizjach młodego Gogola dostrzega wskazówki mogące rozwiązać prowadzone śledztwo. Guro i Gogol podejmują się tajemniczą sprawę i wyruszają do małej, znajdującej się na odludziu wsi Dikanka. Szybko okazuje się, że jej mieszkańcy mają znacznie więcej do ukrycia, niż można by przypuszczać.



Pierwsze odcinki serialu "Gogol" już 25 stycznia w CDA Premium.