Sequel "Jednej bitwy po drugiej"? Aktorka ma na niego pomysł

Justyna Miś

Justyna Miś

Teyana Taylor, nagrodzona Złotym Globem i nominowana do Oscara za rolę Perfidii w "Jednej bitwie po drugiej", zdradza, że chętnie zobaczyłaby kontynuację tej historii. Aktorka sugeruje, że potencjalny sequel mógłby skupić się na losach jej bohaterki.

Aktorka Teyana Taylor w białej kreacji na tle niebieskiej ścianki.
Teyana TaylorRobin L MarshallGetty Images

"Jedna bitwa po drugiej" to historia Pata (Leonardo DiCaprio), dawnego rewolucjonisty, który od lat ukrywa się wraz ze swoją córką Willą (Chase Infiniti). Gdy ścigający go pułkownik Lockjaw (Sean Penn) wpada na ich trop, mężczyzna zrobi wszystko, by ratować najbliższą mu osobę. Niestety, w ostatnim czasie zajmował się głównie przyjmowaniem wszelakich nielegalnych substancji, więc przejście do działania nie przychodzi mu z łatwością.

Leonardo DiCaprio w scenie z filmu "Jedna bitwa po drugiej"
Mocny temat

Ten film jest prawie doskonały. Zabrakło tylko jednego

Łukasz Adamski
Łukasz Adamski

    Produkcja w reżyserii Paula Thomasa Andersona została nagrodzona aż czteroma Złotymi Globami. Ma 13 nominacji do Oscarów i wymieniana jest wśród faworytów do zwycięstwa w najważniejszej kategorii. Laureatów Oscarów poznamy w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku.

    Teyana Taylor o potencjalnym sequelu "Jednej bitwy po drugiej"

    Teyana Taylor w filmie "Jedna bitwa po drugiej" wcieliła się w postać Perfidii Beverly Hills. To rewolucjonistka, w której zakochuje się Pat grany przez DiCaprio.

    Bohaterka w pewnym momencie filmu przestaje być w centrum opowieści. Taylor w jednym z ostatnich wywiadów rzuciła pomysł na film, opowiadający, co działo się z Perfidią przez ten czas.

    "Raz na jakiś czas żartuję z Paulem [Thomasem Andersonem]. Mówię mu, że musimy zobaczyć, co robiła Perfidia przez ten czas. Perfidia i Willa muszą mieć wspólne sceny. Kiedy Willa w finale wychodzi z domu, zastanawiam się, dokąd idzie. Czy wyrusza uwolnić Deandrę? Czy zamierza odnaleźć matkę? Podoba mi się, że jest w tym nadzieja i przestrzeń na malutką część drugą" - mówiła aktorka w wywiadzie dla IndieWire.

    Teyana Taylor za rolę w "Jednej bitwie po drugiej" została nagrodzona Złotym Globem. Jest nominowana do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa.

