Sequel "28 lat później" nie powstanie? Reżyser nie ma pieniędzy

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Fani "28 lat później" nie będą zadowoleni. Twórca postapokaliptycznej serii Danny Boyle zdradził, że prace nad kontynuacją filmu nie idą po jego myśli. Ze względu na napięty harmonogram scenarzysty Alexa Garlanda i zbyt mało środków, cały proces stoi w miejscu.

Dwóch mężczyzn z łukami na tle drzew, kadr z filmu '28 lat później'
Kadr z filmu "28 lat później"Columbia Pictures - Decibel Film/Collection ChristophelEast News

Sequel "28 lat później" powstanie? Reżyser odpowiada

Zeszłego lata kina na całym świecie podbijał wyczekiwany horror Danny'ego Boyle'a "28 lat później", będący kontynuacją słynnego filmu z Cillianem Murphym. Niedługo później do dystrybucji trafił "28 lat później: Świątynia kości", za który odpowiedzialna była Nia DaCosta. Danny Boyle przekonywał, że jest to dopiero początek nowej ery jego postapokaliptycznej serii, jednak wszystko wskazuje na to, że na kolejną część sagi fani będą musieli poczekać dłużej, niż zapowiadano.

Podczas spotkania z publicznością na BFI London Film Festival angielski reżyser zdradził, że mimo ogromnych chęci powrotu na plan, prace nad kontynuacją tkwią w martwym punkcie.

- Na ten moment projekt schodzi na dalszy plan - poinformował fanów twórca. Powodem opóźnień w produkcji ma być napięty harmonogram scenarzysty Alexa Garlanda, który pracuje obecnie nad adaptacją gry "Elden Ring" dla studia A24. - Alex robi teraz swój własny film, który jest ogromny - dodał Boyle.

Wyraził jednak nadzieję, że prędzej czy później uda się zgrać ich terminy na tyle, by zacząć poważnie rozmawiać o kontynuacji "28 lat".

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Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

Danny Boyle nie ma pieniędzy na nowy film

Zajętości Garlanda to nie jedyny powód, dla którego sequel wciąż stoi pod znakiem zapytania. Głównym problemem twórców jest brak zaplecza finansowego. Zarówno "28 dni później", jak i "Świątynia kości" zostały wyprodukowane za około 60 milionów dolarów; obecnie Boyle nie dysponuje jednak takimi środkami i wciąż szuka zewnętrznego wsparcia.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy mogą rozpocząć się zdjęcia do nowego filmu. Nie znamy również przybliżonej daty premiery, jego tytułu czy obsady.

Obecnie Boyle promuje swój najnowszy film "Tabloid", który otworzył tegoroczny Festiwal Filmowy w Wenecji. To oparta na faktach historia Ruperta Murdocha, założyciela i wieloletniego szefa magazynu The Sun, który stał się największym tabloidem w historii brytyjskiej prasy.


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