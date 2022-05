Selma Blair opowiedziała o uzależnieniu. Piła już od 7. roku życia

Selma Blair to gwiazda kina i telewizji, o której w ostatnich latach było głośno przede wszystkim ze względu na poważną chorobę, z jaką się zmaga. Aktorka w 2018 roku poinformowała fanów, że zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. Już wkrótce na rynku pojawi się jej autobiograficzna książka "Mean Baby: A Memoir of Growing Up”, w której nie tylko opowie o ostatnich zmaganiach, ale i powróci wspomnieniami do mrocznej przeszłości. Blair w książce zdradziła bowiem, że przez kilkadziesiąt lat zmagała się z alkoholizmem oraz traumą, spowodowaną wielokrotnymi gwałtami…

Zdjęcie Selma Blair / Jim Smeal/Ron Galella Collection / Getty Images