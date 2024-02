Seksowna aktorka zagrała zakonnicę. Cud, który przeradza się koszmar

Do sieci trafił właśnie zwiastun i plakat, promujące opowieść, której akcja toczy się za murami klasztoru. W "Niepokalanej" dzieją się historie wykraczające poza zdrowy rozsądek i ujawniające nieznaną naturę zła. Główna bohaterka będzie musiała sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie: czy została wybrana przez Boga czy przez Szatana?

"Bycie aktorką to było moje marzenie od dziecka. Biorę udział w castingach, odkąd skończyłam jedenaście lat. Brałam udział w przesłuchaniach do ok. 100 projektów filmowych i serialowych. Często później zastanawiałam się, czy ktoś się moją grą zainteresował i w ogóle to oglądał" - przyznała w rozmowie z "Vogue" 26-letnia gwiazda. "Teraz staram się skupiać na kolejnych aktorskich wyzwaniach. Mam szczęście do ludzi i nie brakuje mi propozycji, takich jak rola siostry Cecilii w 'Niepokalanej'" - dodała.

"Niepokalana": O czym opowiada film?

W "Niepokalanej" młoda i pełna wiary zakonnica Cecilia trafia do włoskiego klasztoru, położonego w malowniczej okolicy. Miejsce jest wręcz niepokojąco piękne, a księża i zakonnice nienaturalnie życzliwi.

Cecilia od początku ma poczucie, że nie znalazła się tu przypadkiem, i że prawdziwa natura tego miejsca jest pilnie strzeżonym sekretem. Gdy odkrywa, że jest w ciąży, a lekarz potwierdza niepokalane poczęcie, w klasztorze zaczyna się mówić o cudzie.

Kobieta ma wrażenie, że jej ciąża dla niektórych księży nie jest zaskoczeniem, a strach, który dostrzega w oczach innych zakonnic, każe jej sądzić, że z tym miejscem wiąże się przerażająca tajemnica. Dziwne obrzędy odprawiane w klasztorze, ciągła kontrola pod pozorem troski, tajemnicze zniknięcia młodych zakonnic i nieustające poczucie czyjejś obecności uświadamiają Cecilii, że została wybrana do wypełnienia misji, która może doprowadzić ją do zguby.

Oprócz Sydney Sweeney w "Niepokalanej" zobaczymy, m.in.: Alvaro Morte ("Dom z papieru" - serial, "Koło czasu" - serial, "Walizka"), Simona Tabasco ("Biały Lotos" - serial, "Lunapark" - serial") i Bernadetta Porcaroli ("18 prezentów", "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie", "Amanda").

Horror wyreżyserował Michael Mohan ("Kiedy nikt nie patrzy", "Dobra partia"). Autorem scenariusza jest Andrew Lobel.

"Niepokalana" trafi na kinowe ekrany 15 maja.