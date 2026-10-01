Jim Carrey - a właściwie James Eugene Carrey - urodził się 17 stycznia 1962 roku w Kanadzie i już jako dziecko marzył o karierze komika. Pierwsze kroki na scenie stawiał, mając zaledwie 15 lat, w klubach komediowych w Toronto. Jego debiut nie należał jednak do udanych - został bezceremonialnie wygwizdany przez publiczność. Droga na szczyt była kręta i pełna trudności, choć nie brakowało w niej spektakularnych sukcesów. Choć aktor w ostatnich latach próbował wycofywać się z show-biznesu, wciąż wraca na czołówki gazet. Tym razem powodem są rewelacje z jego życia prywatnego.

Jim Carrey wziął sekretny ślub!

Według doniesień amerykańskiego serwisu TMZ, Jim Carrey ma już za sobą tajną ceremonię ślubną. Ślub miał niezwykle prywatny i kameralny charakter, a aktor oraz jego 32-letnia wybranka, Min Ah, nie informowali wcześniej opinii publicznej o swoich planach matrymonialnych w Los Angeles.

Para była po raz pierwszy zauważana razem już w 2022 roku, jednak przez długi czas konsekwentnie unikała fleszy i nie potwierdzała plotek o romansie. Przełom nastąpił w lutym tego roku podczas gali rozdania Cezarów w Paryżu. To właśnie tam ich relacja po raz pierwszy wybrzmiała publicznie z ogromną mocą. Odbierając wyróżnienie, Carrey podziękował Min Ah: "Dziękuję mojej wspaniałej towarzyszce, Min Ah. Kocham cię, Min Ah."

Kim jest nowa żona aktora?

O samej Min Ah wciąż wiadomo stosunkowo niewiele. Zagraniczne media opisują ją jako artystkę i aktorkę związaną z Los Angeles, która w przeszłości posługiwała się również imieniem Minzi. Para od początku dbała o prywatność, trzymając swój związek z dala od medialnego zgiełku.

Dla 64-letniego gwiazdora kina jest to już trzecie małżeństwo. Po raz pierwszy Carrey ożenił się w 1987 roku z aktorką i kelnerką Melissą Womer, z którą doczekał się córki Jane Małżeństwo zakończyło się rozwodem.

W 1996 roku poślubił swoją partnerkę z planu kultowej komedii "Głupi i głupszy", Lauren Holly.