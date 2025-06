Sekretny projekt Davida Finchera! Kolejne gwiazdy w filmie z Bradem Pittem

Nowy film Davida Finchera dla Netfliksa nabiera kształtów

Wszystko wskazuje na to, że szykuje się jeden z najbardziej intrygujących projektów filmowych najbliższych miesięcy. David Fincher pracuje nad kontynuacją historii znanej z filmu "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. Choć reżyser kultowego pierwowzoru tym razem zasiada wyłącznie na miejscu scenarzysty, to za kamerą staje Fincher - twórca takich hitów jak "Zodiak" czy "Zaginiona dziewczyna". Główną rolę ponownie zagra Brad Pitt, który wraca jako Cliff Booth - kaskader, ochroniarz i dawny dubler Ricka Daltona.

Do obsady dołączyli właśnie Elizabeth Debicki oraz Scott Caan. Szczegóły fabularne są trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że akcja rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z filmu Tarantino. Nie wiadomo jeszcze, czy produkcja będzie w jakikolwiek sposób oparta na książkowej wersji tej historii, którą Tarantino wydał w 2021 roku - tam wątek Cliffa Bootha został znacznie rozbudowany, m.in. o jego mroczną przeszłość i tajemniczą śmierć żony.

Zdjęcia mają rozpocząć się już latem w Kalifornii, a Netflix - producent filmu - na razie nie komentuje doboru obsady ani szczegółów fabuły. Jedno jest pewne: to projekt otoczony większą tajemnicą niż niejedna produkcja z uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Debicki i Caan u boku Pitta. Nietypowe role i wielkie powroty

Choć nie wiadomo jeszcze, w kogo dokładnie wcielą się Elizabeth Debicki i Scott Caan, źródła podają, choćby The Hollywood Reporter, że w scenariuszu przewidziano dwie znaczące kobiece postacie - właścicielkę baru z zapasami w błocie oraz żonę biznesmena, będącą "trofeum" swojego męża. Czy Debicki przejmie jedną z tych ról? Tego jeszcze nie wiadomo

Dla Scotta Caana, znanego z "Hawaii Five-0", to aktorski powrót do współpracy z Bradem Pittem po wspólnych występach w trylogii "Ocean’s Eleven". Aktor, prywatnie syn legendarnego Jamesa Caana, ostatnio skupił się głównie na serialach. Teraz ma szansę znów zaistnieć na dużym ekranie. Elizabeth Debicki, znana z roli księżnej Diany w serialu "The Crown", ma już na koncie występy w superprodukcjach takich jak "Tenet" Christophera Nolana. Jej udział w nowym projekcie Finchera tylko potwierdza, że to film, który może namieszać nie tylko wśród widzów, ale i w sezonie nagród.

