Hollywood zna wiele historii miłosnych, które kończyły się równie szybko, jak się zaczynały. Relacja Mindy Kaling i B.J. Novaka jest pod tym względem ciekawym wyjątkiem. Jest w niej wiele niedopowiedzeń, zwrotów akcji, rozstań i powrotów, a także pytań, na które sami zainteresowani nie zawsze chcieli udzielać jednoznacznych odpowiedzi. Czy burzliwa relacja Kelly i Ryana z serialu "Biuro" miała swoje odbicie w rzeczywistości? Oto historia jednej z najbardziej intrygujących par Hollywood.

Mindy Kaling i B.J. Novak: historia związku

Ich drogi przecięły się w 2004 roku na planie kultowego serialu "Biuro" ("The Office"), gdzie wcielali się w Kelly Kapoor i Ryana Howarda. Między młodymi aktorami szybko pojawiła się wyjątkowa chemia, która nie ograniczała się wyłącznie do planu zdjęciowego. Wkrótce zaczęli się spotykać.

Ich związek od początku przypominał relację serialowych bohaterów - pełną emocji, niepewności i częstych rozstań. Przez kilka lat schodzili się i rozchodzili, tworząc więź, którą sam Novak po latach określił jako coś pomiędzy związkiem a przyjaźnią.

W rozmowie z magazynem "Vulture" w 2012 roku aktor przyznał, że nawet oni sami nie zawsze wiedzieli, jak nazwać swoją relację.

"Nikt, łącznie z nami, nigdy tak naprawdę nie wiedział: 'Czy to randka? Czy to nie randka?'" - wspominał. "Jedyne, co było pewne, to że zawsze byliśmy obok siebie, nawet gdy nie potrafiliśmy się dogadać".

Mindy Kaling i B.J. Novak, 2006 r. EVAN AGOSTINI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Trudno się dziwić, że ich historia przez lata fascynowała fanów. Tym bardziej że Kaling i Novak mieli ze sobą wiele wspólnego. Jak zdradziła aktorka podczas BookConu w 2015 roku, dorastali zaledwie dziesięć minut od siebie, choć poznali się dopiero jako dorośli.

"Dorastaliśmy bardzo blisko siebie, po prostu nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. To było w pewnym sensie romantyczne" - mówiła.

Około 2007 roku para ostatecznie zakończyła związek. Kilka lat później Kaling wyznała w programie "The Howard Stern Show", że to Novak podjął decyzję o rozstaniu.

"Zerwał ze mną. Byłam bardzo smutna. Nie zła, tylko smutna" - przyznała.

Choć ich romans dobiegł końca, nie oznaczało to końca ich wspólnej historii. Wręcz przeciwnie. Z czasem ich relacja przekształciła się w wyjątkowo silną przyjaźń, która przetrwała kolejne lata. Kaling i Novak często pojawiają się na wydarzeniach branżowych i pozują razem na ściankach.

Mindy Kaling i B.J. Novak: przyjaźń czy coś więcej?

Z biegiem czasu Novak stał się jedną z najważniejszych osób w życiu Kaling. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że łączy ich więź trudna do opisania. Powierzyła mu nawet rolę ojca chrzestnego swoich dzieci.

Media regularnie spekulowały na temat ich życia uczuciowego, jednak oboje konsekwentnie zapewniali, że nie są parą. Jednocześnie nigdy nie ukrywali, jak wiele dla siebie znaczą. Podczas publicznych wystąpień często żartowali z zainteresowania mediów, okazując sobie przy tym ogromny szacunek i sympatię.

W 2023 roku Novak podczas uroczystości poświęconej Kaling wspominał ich dawną relację jako burzliwą, romantyczną i pełną emocji. Podkreślił również, że aktorka pozostaje jedną z najważniejszych osób w jego życiu.

Mindy Kaling i B.J. Novak FREDERIC J. BROWN / AFP East News

Czy B.J. Novak jest ojcem dzieci Mindy Kaling?

Mindy Kaling jest mamą trójki dzieci, jednak konsekwentnie chroni swoją prywatność i nigdy publicznie nie ujawniła tożsamości ich ojca. To właśnie ta tajemnica od lat podsyca spekulacje fanów i mediów, którzy często zastanawiają się, czy ojcem dzieci aktorki może być właśnie B.J. Novak. Zwłaszcza w ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiło się sporo materiałów na temat tej teorii.

Sama Kaling przyznaje, że jest świadoma krążących teorii, jednak nie przywiązuje do nich większej wagi.