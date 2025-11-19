"Scenarzystki na horyzoncie": Nowe Horyzonty oraz Netflix ogłaszają start drugiej edycji programu

"Scenarzystki na horyzoncie": edycja druga programu

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty oraz Netflix ogłosili start drugiej edycji programu dla aspirujących polskich scenarzystek. W pierwszym roku nadesłano ponad 300 zgłoszeń na 18 miejsc. Projekt "Scenarzystki na horyzoncie" otwarty jest dla wszystkich kobiet, które mają pomysł na scenariusz filmu fabularnego, a nie miały jeszcze swojego pełnometrażowego debiutu.

"Pierwsza, niezwykle udana edycja naszego wspólnego programu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, dlatego cieszymy się na kontynuację inicjatywy razem z Netflixem. Od lat wspieramy aspirujące osoby reżyserskie i producenckie, organizując wydarzenia branżowe na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty. Cieszymy się, że od zeszłego roku prowadzimy też program dla początkujących scenarzystek" - mówi Weronika Czołnowska, dyrektorka programu i szefowa wydarzeń branżowych MFF Nowe Horyzonty.

Warsztaty mają pomóc aspirującym scenarzystkom z całej Polski w rozwinięciu swoich pomysłów na pełnometrażowe filmy fabularne, doskonaleniu umiejętności twórczego pisania poprzez sesje grupowe i konsultacje indywidualne oraz stworzenie materiałów, zwłaszcza obszernego streszczenia i logline, które staną się punktem wyjścia do pracy nad scenariuszem.

"Dobre historie warte przeniesienia na ekran to takie, które pochodzą z różnych miejsc i od różnych głosów. Dlatego wspieramy nowe pokolenia twórców w rozwoju w branży audiowizualnej. Program 'Scenarzystki na horyzoncie' to element naszego strategicznego partnerstwa ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. (...) Razem możemy dawać realną szansę na przełamywanie barier w rozwoju zawodowym dla twórców i twórczyń w Polsce" - mówi Kaśka Śliwińska-Kłosowicz, menedżerka ds. produkcji oryginalnych Netflixa w Polsce.

"Scenarzystki na horyzoncie": kto może wziąć udział w programie?

Program skierowany jest nie tylko do absolwentek szkół filmowych, ale też do osób, które kochają pisać i są zainteresowane rozwojem pomysłów pod okiem doświadczonych ekspertek i ekspertów.

W ramach pierwszej edycji programu odbyły się zajęcia i spotkania m.in. z wybitną reżyserką i scenarzystką Agnieszką Holland , jednym z najpopularniejszych autorów bestsellerów Harlanem Cobenem, reżyserką i scenarzystką Klarą Kochańską-Bajon, współtwórczynią m.in. serialu "Matki pingwinów", a także reżyserką głośnego serialu "Reniferek" i scenarzystką filmu "Love Lies Bleeding" - Weroniką Tofilską.

Uczestniczki projektu wspierali także ekspertki i eksperci z branży: Anna Ciennik, Aleksandra Świerk i Aleksandra Jankowska oraz Łukasz Kłuskiewicz - dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ramach drugiej edycji programu odbędą się 2 sesje stacjonarne (w tym podczas MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu), 2 spotkania w Warszawie, 2 sesje online oraz liczne konsultacje indywidualne, dotyczące rozwoju i prezentacji pomysłu. Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia trwają do 12 grudnia 2025.