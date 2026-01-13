Reklama

Scarlett Johansson zdetronizowana. Już nie jest najbardziej kasową aktorką w historii

Oprac.: Jakub Izdebski
1 godz. 20 minut temu

Zeszłoroczna zdobywczyni Oscara Zoe Saldaña jest oficjalnie najbardziej dochodową aktorką w historii. Za sprawą świetnych wyników "Avatara: Ognia i popiołu" zdetronizowała dzierżącą ten tytuł do tej pory Scarlett Johansson.

Filmy Saldañy zarobiły łącznie 16 859 193 100 dolarów. Na jej filmografię składają się trzy filmy z serii "Avatar", trzy z serii "Strażnicy Galaktyki" oraz dwa z serii "Avengers". Wystąpiła w trzech najbardziej dochodowych filmach w historii kina: "Avatarze" (2009), "Avengers: Końcu gry" (2019) i "Avatarze: Istocie wody" (2022).

Zoe Saldaña najbardziej kasową aktorką. Kogo wyprzedziła?

Zdobywczyni Oscara za "Emilia Pérez" wyprzedziła Johansson, której filmy zarobiły łącznie 16 435 483 784 dolary. Filmowa Czarna Wdowa znalazła na szczycie zestawienia po premierze "Jurassic World: Odrodzenia" w lipcu 2025 roku. Wyprzedziła wtedy swoich kolegów z Kinowego Uniwersum Marvela: Roberta Downeya Jr. i Samuela L. Jacksona. Pierwszy wykreował Iron Mana i wystąpił także w obsypanym Oscarami "Oppenheimerze". Drugi wcielił się w Nicka Fury’ego, a także w trylogii prequeli "Gwiezdnych wojen", gdzie zagrał mistrza Jedi Mace’a Windu.

Najbardziej kasowi aktorzy w historii

Na pozostałych miejscach znajdują się Chris Pratt (seria "Strażnicy Galaktyki", "Avengers" i "Jurassic World"), Tom Cruise (seria "Mission: Impossible"), Chris Hemsworth (serie "Thor" i "Avengers"), Vin Diesel (seria "Szybcy i wściekli"), Chris Evans (seria "Kapitan Ameryka" i "Avengers") i Dwayne Johnson (seria "Szybcy i wściekli").

Jeśli James Cameron zrealizuje czwartą i piątą część "Avatara", Saldaña nie opuści szybko podium.

