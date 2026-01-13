Scarlett Johansson zdetronizowana. Już nie jest najbardziej kasową aktorką w historii
Zeszłoroczna zdobywczyni Oscara Zoe Saldaña jest oficjalnie najbardziej dochodową aktorką w historii. Za sprawą świetnych wyników "Avatara: Ognia i popiołu" zdetronizowała dzierżącą ten tytuł do tej pory Scarlett Johansson.
Filmy Saldañy zarobiły łącznie 16 859 193 100 dolarów. Na jej filmografię składają się trzy filmy z serii "Avatar", trzy z serii "Strażnicy Galaktyki" oraz dwa z serii "Avengers". Wystąpiła w trzech najbardziej dochodowych filmach w historii kina: "Avatarze" (2009), "Avengers: Końcu gry" (2019) i "Avatarze: Istocie wody" (2022).
Zdobywczyni Oscara za "Emilia Pérez" wyprzedziła Johansson, której filmy zarobiły łącznie 16 435 483 784 dolary. Filmowa Czarna Wdowa znalazła na szczycie zestawienia po premierze "Jurassic World: Odrodzenia" w lipcu 2025 roku. Wyprzedziła wtedy swoich kolegów z Kinowego Uniwersum Marvela: Roberta Downeya Jr. i Samuela L. Jacksona. Pierwszy wykreował Iron Mana i wystąpił także w obsypanym Oscarami "Oppenheimerze". Drugi wcielił się w Nicka Fury’ego, a także w trylogii prequeli "Gwiezdnych wojen", gdzie zagrał mistrza Jedi Mace’a Windu.
Na pozostałych miejscach znajdują się Chris Pratt (seria "Strażnicy Galaktyki", "Avengers" i "Jurassic World"), Tom Cruise (seria "Mission: Impossible"), Chris Hemsworth (serie "Thor" i "Avengers"), Vin Diesel (seria "Szybcy i wściekli"), Chris Evans (seria "Kapitan Ameryka" i "Avengers") i Dwayne Johnson (seria "Szybcy i wściekli").
Jeśli James Cameron zrealizuje czwartą i piątą część "Avatara", Saldaña nie opuści szybko podium.