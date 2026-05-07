Scarlett Johansson w nowym filmie Ariego Astera. Co wiemy?

"Scapegoat": Ari Aster powraca z nowym filmem

Ari Aster jest jednym z najbardziej utalentowanych i charakterystycznych twórców filmowych. Zachwycił publiczność i krytyków m.in. "Dziedzictwo. Hereditary", "Eddington", "Midsommar. W biały dzień" i "Bugonią". Wielokrotnie został okrzyknięty "mistrzem suspensu". teraz powraca z nowym projektem.

Jak to zwykle bywa w przypadku filmów Astera, fabuła i szczegóły są owiane tajemnicą. Wiemy natomiast, że główną rolę w produkcji zagra utalentowana Scarlett Johansson, która ma w ostatnim czasie bardzo napięty grafik. Pracuje już przy nowym "Batmanie" i "Egzorcyście". Tytuł najnowszego filmu Ariego Astera będzie nosić tytuł "Scapegoat", co oznacza kozła ofiarnego.

Reżyser i scenarzysta ponownie połączy siły z A24, które w ostatnim czasie dostarcza widzom naprawdę świetnie zrobione seanse. Warto wspomnieć chociażby o "Materialiści", "Mother Mary", "Drama", "Brutalista", "Heretic" czy "Queer". Przypomnijmy, że A24 wydało też cztery ostatnie filmy Astera. Reżyser również wyprodukuje swój film wspólnie z Larsem Knudsenem pod pod szyldem Square Peg.

Scarlett Johansson główną gwiazdą produkcji

Nominowana do Oscara 41-latka, znana przede wszystkim z roli Czarnej Wdowy w superprodukcjach Marvel Studios, ale też wielu innych cenionych produkcji m.in. "Jojo Rabbit", "Między słowami", "Ona" czy "Kupiliśmy zoo", niedawno zadebiutowała także jako reżyserka. Światowa premiera "Eleanor the Great" odbyła się na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Johansson ma za sobą równie pracowity rok 2025, w którym pomagała przy wznowieniu serii "Jurassic World" filmem "Jurassic World: Odrodzenie". Produkcja zarobiła na całym świecie 868 milionów dolarów i jest w trakcie produkcji kontynuacji.

