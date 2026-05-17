Scarlett Johansson oficjalnie w obsadzie drugiej części "Batmana"

Scarlett Johansson oficjalnie w drugiej części "Batmana"

Obsada drugiej części "Batmana" (2021) jest imponująca. Sukces pierwszej części komiksowej produkcji sprawił, że oczekiwania wobec kontynuacji są ogromne. Wcześniej potwierdzono już powrót Roberta Pattinsona do tytułowej roli Batmana, a teraz reżyser Matt Reeves ujawnił kolejne nazwiska za pośrednictwem platformy X.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry oraz Charles Dance.

Reżyser i scenarzysta "Batmana" przedstawił nowych członków obsady serią wpisów. "Następny przystanek: Gotham. Witamy" - napisał przy gifie Scarlett Johansson z filmu "Pod skórą" z 2013 roku. "Witaj w klimacie Gotham" - tymi słowami zaprezentował gwiazdora "Thunderbolts*", Sebastiana Stana. Do obsady dołączyli również znany z "Gry o tron" Charles Dance, mający doświadczenie w kinie komiksowym Brian Tyree Henry ("Joker", "Eternals"), a także niemiecki aktor Sebastian Koch, którego widzowie mogą kojarzyć z serialu "Homeland".

Pełna, jak dotąd ujawniona, obsada "Batmana 2" prezentuje się następująco: Robert Pattinson jako Batman, Sebastian Stan jako Harvey Dent, Scarlett Johansson jako Gilda Dent, Charles Dance jako Christopher Dent, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Pingwin, Jeffrey Wright jako Jim Gordon, Jayme Lawson jako burmistrz Bella Real oraz Gil Perez-Abraham jako oficer Martinez.

Nie ujawniono jeszcze, w jakie role wcielą się Brian Tyree Henry i Sebastian Koch.

Zdjęcia do drugiego "Batmana" trwają obecnie w Wielkiej Brytanii. Wcześniej Reeves opublikował fotografię z planu przedstawiającą koło Batmobilu w zimowej scenerii. Może to sugerować, że przynajmniej część akcji filmu rozgrywać się będzie zimą.

Reżyser zapowiedział również, że tym razem większy nacisk położy na postać Bruce'a Wayne'a granego przez Pattinsona, podczas gdy w pierwszej części więcej uwagi poświęcono jego alter ego - Batmanowi.

Premiera filmu została zaplanowana na 1 października 2027 roku.