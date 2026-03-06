Sandy Wernick nie żyje. Dał nam ikony komedii

Informację o śmierci Wernicka potwierdził portal "Deadline". Menadżer odszedł po krótkiej chorobie w otoczeniu najbliższych.

Sandy Wernick. Kariera

Wernick urodził się 22 marca 1939 roku. Po ukończeniu studiów przez dwa lata służył w armii Stanów Zjednoczonych. Później wykładał na USC School of Cinematic Arts. W latach 70. XX wieku rozpoczął pracę jako menadżer i producent telewizyjny. Był jedną z osób odpowiedzialnych za powstanie programów "Def Comedy Jam" oraz "Saturday Night Live". Lorne Michaels, pomysłodawca drugiego z wymienionych, był jego klientem.

Sandy Wernick i Adam Sandler w 2017 roku Eric Charbonneau Getty Images

Sandy Wernick odpowiadał za karierę Adama Sandlera

Jako menadżer Adama Sandlera, Wernick był producentem wykonawczym wielu jego filmów, w tym "Billy'ego Madisona", "Farciarza Gilmore'a" i "Od wesela do wesela". W 2017 roku komik wystąpił jako postać inspirowana Wernickiem w "Sandym Wexlerze". Film opowiadał o agencie gwiazd, który stara się zakontraktować utalentowaną piosenkarkę Courtney (Jennifer Hudson).

"Sandy jest jak rodzina. Kocham go ponad wszystko, bo to słodki gość. Był ze mną, od kiedy byłem chłopcem" - mówił Sandler o swoim menadżerze podczas programu Conana O'Briena w 2017 roku.