"Violetta Villas": kolejna wielka kreacja Sandry Drzymalskiej

Produkcja "Violetta Villas" bierze udział w Konkursie Głównym podczas trwającego obecnie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Za reżyserię biografii polskiej divy odpowiada Karolina Bielawska - autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka była również nominowana do Paszportu "Polityki". Jest współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.

W tytułowej roli wystąpiła jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek ostatnich lat - Sandra Drzymalska. Podczas spotkania z widzami i dziennikarzami po jednym z pierwszych pokazów filmu w Gdyni aktorka opowiedziała o wielomiesięcznych przygotowaniach do roli i wymagających treningach wokalnych.

"Na początku bardzo się bałam. Nie byłam pewna, czy ta rola jest dla mnie. To była ogromna osobowość. Czułam wewnętrzną walkę ze sobą i ze swoją postacią" - cytuje jej wypowiedź z konferencji "Fakt".

Aktorka dodała, że to doświadczenie pozwoliło jej lepiej zrozumieć polską wokalistkę i na swój sposób się z nią zaprzyjaźnić. W pewnym momencie Drzymalska nie mogła już powstrzymać łez.

"Wzruszam się, ponieważ jakoś tak bardzo się do niej..." - powiedziała, a emocje nie pozwoliły jej dokończyć zdania. Prowadząca spotkanie przerwała na chwilę rozmowę, a publiczność zareagowała na szczerą reakcję Drzymalskiej gromkimi brawami.

"Violetta Villas": o filmie

Zanim staje się Violettą Villas, jest Czesławą Gospodarek, młodą kobietą marzącą o wielkiej karierze. Na początku lat 60. wspólnie ze swoim synkiem postanawia wyruszyć na podbój wielkiego świata i przeprowadza się do Warszawy, aby tam rozpocząć nowe życie. Mimo licznych przeciwności losu, nie rezygnuje z walki o występy sceniczne i wciąż wierzy, że wielki sukces czeka tuż za rogiem.

Sandra Drzymalska jako Violetta Villas materiały prasowe

To właśnie wtedy przybiera przydomek Violetta Villas, a jej kariera dostaje skrzydeł. Jej fenomenalny głos wynosi ją od prowincji aż po największe sceny Las Vegas. Niestety za blaskiem kryje się rosnące uzależnienie, lęk, samotność i presja władz PRL. Wszystkiemu przygląda się dorastający syn, który widzi jak matka-artystka wymyka się światu, rodzinie i samej sobie. To historia o cenie marzeń, o miłości, której brakuje i o chłopcu, który musi dorosnąć szybciej niż powinien.

Film trafi do kin już 27 listopada.