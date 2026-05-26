Sandra Drzymalska jako Violetta Villas i utwór "Do ciebie, mamo"

Z okazji Dnia Matki w sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Violetta Villas", poświęconego jednej z największych legend polskiej muzyki. Tytułową rolę gra Sandra Drzymalska, która przeszła spektakularną metamorfozę, by wcielić się w legendarną artystkę.

Gdyby stworzyć listę najpiękniejszych piosenek o matce, utwór ten znalazłby się na szczycie zestawienia. "Do ciebie, mamo", znany również jako "List do matki" to jeden z najbardziej poruszających utworów w repertuarze Villas. Piosenkę można usłyszeć w pierwszym zwiastunie filmu.

Utwór powstał na początku lat 60. specjalnie dla Violetty Villas. Muzykę skomponował Adam Skorupka, a słowa napisali Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner, ale prawdziwe arcydzieło zrobiła z niego sama artystka.

Kiedy śpiewam, zapominam o całym świecie, jestem tylko z moimi uczuciami

"To piękna pieśń o tęsknocie do czasów, które minęły, a tkwią w naszej pamięci jako najpiękniejsze chwile, do których wracamy z rozrzewnieniem. Mało kto w trakcie słuchania utworu nie poczuje takiej wewnętrznej tęsknoty niezależnie, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ja również do takich osób należę" - mówi Krzysztof Gospodarek, syn artystki i koproducent filmu.

Pierwszy zwiastun filmu to zapowiedź niezwykłej historii kobiety, która zachwycała głosem, scenicznością i odwagą bycia sobą.

"Violetta Villas": historia najsłynniejszej polskiej divy

Film to historia najsłynniejszej divy w historii polskiej muzyki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna - mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.

W obsadzie, obok Sandry Drzymalskiej, znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska - autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Jest ona też współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.

Za metamorfozę Sandry Drzymalskiej odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów za najlepszą charakteryzację w filmie "Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg. Producentem jest firma Lava Films, znana m.in. z głośnej "Dziewczyny z igłą".

Film "Violetta Villas" trafi na ekrany kin w całej Polsce 27 listopada. Dystrybutorem tytułu jest Kino Świat.