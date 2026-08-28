Samuel Monroe Jr. nie żyje. Wzruszający wpis matki aktora

O śmierci Monroe Jr. poinformowała jego matka we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. "Dziękuję mojej facebookowej rodzinie oraz przyjaciołom, nowym i starym, za modlitwę za mojego syna. Jednak dziś Bóg wezwał go do domu. Proszę, uszanujcie moją ostatnią prośbę i módlcie się za rodzinę, w szczególności trójkę jego dzieci" - czytamy w nim.

Dzień wcześniej napisała, że aktor jest w trakcie leczenia, a rokowania nie są dobre. Monroe Jr. cierpiał na zapalenie opon mózgowych. Z powodu choroby przebywał w szpitalu od kwietnia 2026 roku.

Kariera filmowa i muzyczna Samuela Monroe Jr.

Urodził się 28 listopada 1973 roku. Debiutował gościnnym występem w sitcomie "Out All Night" w 1992 roku. Rok później pojawił się w kultowym "Zagrożeniu dla społeczeństwa" braci Hughes. W kolejnych latach mogliśmy go zobaczyć między innymi w "Tales from the Hood", "Desperatkach" i parodii "Chłopaczki z sąsiedztwa". Wystąpił także gościnnie w "Nowojorskich gliniarzach" oraz "Steve Harvey Show". W późniejszym czasie pojawiał się sporadycznie w produkcjach, które nie zyskały większego rozgłosu.

Monroe Jr. był znany na scenie muzycznej jako raper Caffeine. Należał do grupy Da Hoodstas. W 1994 roku wypuściła album "Hoodsta Madness". Z kolei w 2000 roku nagrał solowy "Things In The Game Done Changed".