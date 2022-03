O tym, że w rankingu na najbardziej przeklinających aktorów znajduje się dopiero na trzecim miejscu, za gwiazdami "Wilka z Wall Street" - Jonahem Hillem i Leonardem DiCaprio - Jackson dowiedział się podczas wizyty w programie "The Tonight Show".

"Kto wygrał"? - zapytał prowadzącego show Jimmy'ego Fallona. Kiedy ten podał nazwisko Jonaha Hilla, gwiazdor "Pulp Fiction" wypalił: "To bzdura". "Nie ma szans. Naprawdę? Jonah? Nie wierzę. Ktoś się musiał pomylić" - dziwił się Jackson.



"Czy [ten ranking] dotyczy wszystkich przekleństw, czy tylko jednego konkretnego przekleństwa"? - dopytywał się aktor, dodając, że jeśli idzie o jego firmowe "motherfucker" - tu z pewnością nie ma konkurencji.

Wideo