Samuel L. Jackson uznawany jest za jedną z najjaśniej świecących gwiazd Fabryki Snów. Charyzmatyczny aktor, który na przestrzeni lat stworzył szereg niezapomnianych kreacji, a na koncie ma takie nagrody i wyróżnienia, jak otrzymany na Berlinale Srebrny Niedźwiedź, canneńska Złota Palma, nagroda BAFTA czy nominacja do Oscara, w życiu prywatnym zmagał się z poważnymi problemami.

Gwiazdor "Pulp Fiction" i "Nienawistnej ósemki" przed laty walczył z uzależnieniem od narkotyków, które postawiło pod znakiem zapytania zarówno jego małżeństwo, jak i dalszą karierę. O swoich zmaganiach i wyjściu na prostą Jackson opowiedział w wywiadzie, jakiego udzielił "People" wraz z żoną, broadwayowską aktorką LaTanyą Richardson.

"Byłem ćpunem, emocjonalnie niedostępnym dla swoich bliskich. W pewnym momencie właściwie przeprowadziłem się do piwnicy w naszej kamienicy. Prowadziłem życie trolla siedzącego całymi dniami w piwnicy, który od czasu do czasu wchodził na górę. Byłem uzależniony i szalony" - przyznał szczerze Jackson.



Pokonanie nałogu aktor zawdzięcza swojej żonie, która zamiast postawić mu ultimatum czy porzucić go, by ułożyć sobie życie z kimś innym, próbowała za wszelką cenę nakłonić go do odwyku. "Nie musiała mnie naprawiać, leczyć. Mogła po prostu powiedzieć: 'Wynocha' i związać się z kimś normalnym" - zaznaczył Jakson. "Nie mogłam tego zrobić. Czułam, jakby Bóg chciał mi powiedzieć, że nie mogę zostawić tego młodego człowieka w potrzebie" - odpowiedziała na to Richardson.

Aktorska para stanęła na ślubnym kobiercu w 1980 roku. Od tamtej pory uchodzą za jedno z najbardziej zgodnych i szczęśliwych małżeństw w Hollywood. "Miłość do rodziny pomogła mi stać się mężczyzną, którym powinienem być" - przekonuje dziś Jackson. Jego recepta na udane małżeństwo jest prosta. "Wystarczy, że dwoje ludzi się kocha, szanuje i troszczy się o siebie nawzajem" - kwituje aktor.

Niedawno małżonkowie połączyli siły na płaszczyźnie zawodowej - wyprodukowali miniserial "Ostatnie dni Ptolemeusza Greya", w którym gwiazdor "Pulp Fiction" zagrał główną rolę. Produkcja Apple TV + opowiada historię cierpiącego na demencję mężczyzny, który trafia pod opiekę osieroconej nastolatki. Jak zgodnie przyznają, liczą na to, że ich serial zwiększy społeczną świadomość na temat choroby, która występuje w rodzinie Jacksona. "Chcieliśmy pokazać, że w tych ludziach wciąż tli się życie" - zaznaczył aktor. Premiera serii odbyła się 11 marca.

Wideo "Ostatnie dni Ptolemeusza Greya": Official Trailer

