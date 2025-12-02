Sama się przyznała: jest zakochana po uszy! Z kim umawia się aktorka?

Florence Pugh nie przestaje być na językach całego Hollywood - i to nie tylko dzięki swojej błyskawicznie rosnącej karierze, której tempo wyznaczają role m.in. w "Midsommar", "Małych kobietkach", "Diunie", "Nie martw się, kochanie" czy "Thunderbolts*". Tym razem uwagę przyciąga jej relacja z Finnem Cole'em, o której mówi się coraz głośniej. Aktorka nie zamierza powtarzać błędów z poprzedniej relacji z Zachem Braffem, która była szeroko komentowana w mediach. Mimo silnych uczuć do nowego partnera, stara się utrzymywać związek w tajemnicy. Co zatem wiemy o nowej sympatii hollywoodzkiej gwiazdy?

Florence Pugh zakochana! Kim jest tajemniczy partner gwiazdy?

Florence Pugh i Finn Cole zapoczątkowali pierwsze plotki o romansie w lipcu ubiegłego roku, gdy pojawili się razem w Glastonbury. Na zdjęciach, które obiegły internet, świetnie się razem bawili podczas słonecznej imprezy, a z ich ust nie schodziły uśmiechy. Jeszcze w tym samym miesiącu przyłapano ich wspólnie trzymających się za ręce.

Kilka miesięcy później, a dokładnie we wrześniu 2024 roku, Florence wyznała brytyjskiemu magazynowi "Vogue", że jest absolutnie zakochana. Nie wymieniła wtedy żadnego konkretnego imienia, ale fani zaczęli domyślać się, że może chodzić o Finna Cole'a.

"Poznajemy się. Myślę, że po raz pierwszy nie pozwalam sobie na jazdę kolejką górską. Daję sobie czas, by coś ewoluowało i stało się całkowicie prawdziwe, zamiast to poganiać" - stwierdziła aktorka. "Zakochiwanie się to najwspanialsze uczucie, ale niestety, jeśli to jedyna rzecz, jaką znasz w związku, to właśnie za nią gonisz. Wtedy nie potrwa to długo."

Kim jest Finn Cole? Z ukochaną pracują w tej samej branży!

Zdjęcie Finn Cole / Axelle/Bauer-Griffin / Contributor / Getty Images

Nowa sympatia hollywoodzkiej gwiazdy pracuje w tej samej branży! Finn Cole to pochodzący z Anglii 30-letni aktor, który w swoim portfolio może pochwalić się już wieloma głośnymi występami. Najbardziej znany jest ze swojej roli w "Peaky Blinders", serialu, w którym głównego bohatera odegrał Cilliam Murphy. Finn wcielił się tam w Michaela Graya. Aktor przez 6 lat występował także w serialu "Królestwo zwierząt". Niedawno pojawił się również w 9. odsłonie "Szybkich i wściekłych", a w tym roku z jego udziałem debiutował film "Ostatni oddech". Zagrał tam u boku Simu Liu i Woody'ego Harrelsona.

22 lutego 2025 roku Finn pojawił się na premierze "Thunderbolts*", prawdopodobnie jako osoba towarzysząca Florence. Mogliśmy go zaobserwować na czerwonym dywanie wśród wielu gwiazd. Po wydarzeniu aktor zachęcał swoich obserwatorów na Instagramie do obejrzenia nowej produkcji Marvela, publikując zdjęcia z premiery. Pugh skomentowała jego wpis uroczą emotką.

Zdjęcie Florence Pugh (na środku w czarnej sukni) i Finn Cole (z prawej) na europejskiej premierze "Thunderbolts*" / Dave Benett / Getty Images

Jakież było zdziwienie fanów, gdy na początku sierpnia tego roku "The Sun" zaczął rozpisywać się o potencjalnych zaręczynach gwiazd. "Finn i Florence żyli w bańce, poznając się z dala od blasku fleszy. Oboje wkładają całe serce w swoje kariery, ale znaleźli między sobą coś wyjątkowego" - miało powiedzieć anonimowe źródło portalu. Jak dotąd żadne inne medium nie potwierdziło tych doniesień. Dociekliwi fani pozostają jednak czujni. Czyżby właśnie ta relacja miała zaprowadzić słynną aktorkę przed ołtarz? Czas pokaże.

