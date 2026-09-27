Saga Skywalkerów nie dobiegła końca. Trwają prace nad nowymi "Gwiezdnymi wojnami"

Trwają prace nad nową trylogią w uniwersum "Gwiezdnych wojen"

Według informacji Deadline, Jon Watts (współtwórca serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków oraz reżyser trzech części "Spider-Mana" z Tomem Hollandem) stanie za kamerą pierwszego z trzech filmów nowej trylogii opowiadającej o Skywalkerach i dalekiej galaktyce. Za scenariusz ma odpowiadać Simon Kinberg ("X-Men: Mroczna Phoenix oraz serial Prime Video "Pan i Pani Smith").

Kinberg, który odpowiadał również za serię " Star Wars: Rebelianci" pracuje nad nowymi filmami od 2018 roku. W nadchodzącej odsłonie ma powrócić Daisy Ridley, czyli Rey, znana widzom z sequeli. Jak na razie Disney nie przystąpił do realizacji projektu, ale jak widzimy, prace nabierają tempa.

"Gwiezdne wojny" na małym i ekranie

Pierwsze "Gwiezdne wojny" wyreżyserował George Lucas, a łącznie stanął za kamerą czterech. W 1977 roku zadebiutowała "Nowa nadzieja", ponad dwadzieścia lat później trylogia prequeli - "Mroczne widmo" (1999), "Atak klonów" (2002), "Zemsta Sithów" (2005).

"Imperium kontratakuje" wyreżyserował Irvin Kershner, "Powrót Jedi" - Richard Marquand.

W 2012 roku Lucas sprzedał studio Lucasfilm Disneyowi. W kolejnych latach powstały nowe odsłony gwiezdnej sagi - zarówno filmowe, jak i serialowe. "Gwiezdne wojny: przebudzenie mocy" zadebiutowało w 2015 roku, "Ostatni Jedi" w 2017, a "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" w 2019. Na małym ekranie pojawiły się takie seriale jak "Andor", "Ahsoka", "Akolita", "Gwiezdne wojny: załoga rozbitków", czy "Mandalorianin".

W tym roku w kinach mogliśmy oglądać film "Mandalorianin i Grogu", a w 2027 r. na ekranach kin zadebiutuje "Gwiezdne wojny: Starfighter" z Ryanem Goslingiem w roli głównej.

"Star Wars: Starfighter" to samodzielny film, który fabularnie nie jest połączony z bohaterami pozostałych produkcji przedstawiających sagę rodziny Skywalkerów.

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