Są zdjęcia z planu sequela "Nigdy w życiu!". Tak wygląda nowa Tosia

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Afera wokół kontynuacji "Nigdy w życiu!" nie cichnie. Po tym, jak Joanna Jabłczyńska ogłosiła, że nie zagra w filmie "Właśnie, że tak!", a rola Tośki przypadnie Agnieszce Żulewskiej, w sieci rozpętała się prawdziwa burza komentarzy obu stron sporu. Prace nad filmem idą jednak pełną parą. Do sieci trafiły kolejne zdjęcia z planu, na których widzimy m.in. Agnieszkę Żulewską i Danutę Stenkę.

Danuta Stenka i Agnieszka Żulewska na planie filmu, obie w luźnych kurtkach, w tle inne osoby.
Danuta Stenka i Agnieszka Żulewska na planie filmu "Właśnie, że tak!"Galazka DariuszAKPA

Spór wokół kontynuacji "Nigdy w życiu!"

"Nigdy w życiu!" po ponad 20 latach od premiery doczeka się kontynuacji. Nigdy w życiu nie spodziewaliśmy się jednak, jak ogromne kontrowersje wywoła sequel filmu Ryszarda Zatorskiego, na długo przed tym, jak trafi na ekrany kin.

Największe emocje wywołało oświadczenie Joanny Jabłczyńskiej, której w 2004 roku przypadła rola Tośki, ekranowej córki Judyty. Aktorka za pośrednictwem mediów społecznościowych oznajmiła fanom, że nie otrzymała propozycji udziału w filmie "Właśnie, że tak!". Podkreśliła, że jest rozczarowana decyzją producentów o zatrudnieniu Agnieszki Żulewskiej, aktorki znanej z serialu "Wielka woda" czy "Rojsta".

Jabłczyńska twierdzi, że była w stałym kontakcie z producentami i wyrażała chęć powrotu do roli sprzed lat. Aktorka miała przeczytać scenariusz i ustalać wstępny harmonogram zdjęć. Ostatecznie angaż przypadł jednak Żulewskiej, która również brała udział w castingu do roli Tosi.

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Na wypowiedzi Jabłczyńskiej wymownie zareagowała m.in. Katarzyna Grochola. "Szanowni państwo, w związku z rozpowszechnianiem przez panią Joannę Jabłczyńską nieprawdziwych informacji dotyczących udziału Agnieszki Żulewskiej, znakomitej aktorki i prawego człowieka, postanowiłam jako producentka podjąć stosowne kroki prawne w jej obronie. Będę państwa informować na bieżąco" - oświadczyła pisarka.

W konflikt zaangażowała się również jej córka, Dorota Szelągowska, która zarzuciła Joannie Jabłczyńskiej kłamstwa i wprost nazwała ją "złym człowiekiem".

"Patrzę, jak sterujesz tym wszystkim, patrzę, jaką masz niebywałą satysfakcję, jak się tym cieszysz. Po prostu patrzę na ciebie i niepokoi mnie to, że ktoś może być tak złym człowiekiem, że nie umie powiedzieć: stop. Doprowadziłaś wielu ludzi do bardzo złego stanu" - grzmiała projektantka, która niedługo później przeprosiła za swoją dosadną wypowiedź.

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"Właśnie, że tak!": Agnieszka Żulewska na planie filmu

Mimo jednego z najgłośniejszych konfliktów w show-biznesie ostatnich miesięcy, prace nad kontynuacją "Nigdy w życiu!" idą pełną parą. Na ten moment udział w filmie potwierdziła gwiazda pierwszej części, Danuta Stenka.

Do sieci trafiły również kolejne zdjęcia z planu zdjęciowego "Właśnie, że tak!". Na fotografiach widzimy m.in. Danutę Stenkę, Barbarę Jonak i Agnieszkę Żulewską. Oto, jak prezentują się aktorki.

Zdjęcie z planu filmu "Właśnie, że tak!"
Zdjęcie z planu filmu "Właśnie, że tak!"Galazka DariuszAKPA

"Właśnie, że tak!" powstanie na kanwie powieści Katarzyny Grocholi rozgrywającej się 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części.

"Wszyscy wiemy, że relacje z innymi ludźmi nie są łatwe. A najlepiej wie o tym Judyta. Czy tym razem będzie w stanie służyć radą, gdy wsparcia wymagać będzie jej własna córka? Czy Tosi uda się rozpocząć nowe życie? Czy matka Judyty w końcu będzie z niej zadowolona? Czy naprawdę z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu? Jak nie zwariować w tym wszystkim?" - czytamy w zapowiedzi Wydawnictwa Literackiego.

Oprócz Joanny Jabłczyńskiej w kontynuacji "Nigdy w życiu!" zabraknie Joanny Brodzik oraz zmarłego przed kilkoma tygodniami Jana Frycza. Producenci nie potwierdzili również, czy w roli Adama ponownie zobaczymy Artura Żmijewskiego.

Premiera filmu zaplanowana jest na 2027 rok.

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