Są razem od prawie dekady. W trudnych chwilach był dla niej ogromnym wsparciem

Dominic Cooper i Gemma Chan: są razem od blisko dekady

Dla Gemmy Chan, którą obecnie możemy oglądać w świetnie przyjętym filmie "Josephine" oraz ciepłym i poruszającym serialu "The Five-Star Weekend", przełomem w karierze była brytyjska historia o androidach. Emitowany przez trzy sezony "Humans" otworzył jej drzwi do kariery.

Wracając wspomnieniami do początków swojej kariery, Chan opowiadała na łamach Harper's Bazaar: "Zadawałam sobie wtedy jedno pytanie: czy zdołam się utrzymać. Czy dam radę przetrwać podejmując się tego zawodu. Brałam wszystko, małe role, epizody".

Dziś w filmografii Chan znajdziemy takie tytuły jak "Bajecznie bogaci Azjaci", "Mary, królowa Szkotów", "Kapitan Marvel", "Eternals", "Nie martw się, kochanie", "Twórca". Od 2018 roku jest w szczęśliwym związku z Dominikiem Cooperem.

Cooper większości widzów z pewnością kojarzy się z postacią, którą zagrał w dwóch częściach hitowego musicalu. W "Mamma Mia!" i "Mamma Mia! Here We Go Again" wcielił się w Skya, ukochanego głównej bohaterki, czyli Sophie (Amanda Seyfried). Z poznaną na planie komedii romantycznej Amandą Seyfried spotykał się przez trzy lata. Para rozstała się w 2011 roku.

Na przestrzeni lat Coopera widzieliśmy również w "Kompanii braci", "Rozważnej i romantycznej", "Agentce Carter", "Księżnej" i serialowym hicie "Kaznodzieja".

Dominic Cooper i Gemma Chan: zaciekle bronią swojej prywatności. Był dla niej ogromnym wsparciem

Dominic Cooper i Gemma Chan zaciekle bronią swojej prywatności, jednak od czasu do czasu decydują się uchylić rąbka tajemnicy o ich związku w wywiadach. Po raz pierwszy plotki o tym, że aktorzy spotykają się ze sobą, pojawiły się w 2018 roku. Latem Chan i Cooper wraz z przyjaciółmi byli na wakacjach w Hiszpanii. Cztery miesiące później, na British Fashion Awards w Londynie, przybyli już oficjalnie jako para.

"Mam ogromne szczęście, że jestem w związku, w którym możemy rozmawiać o wszystkim" - mówiła Gemma Chan w wywiadzie z magazynem Harper's Bazaar, po tym jak podczas pandemii wypowiedziała się krytycznie o tym, jak społeczeństwo zaczęło traktować Azjatów.

"Dominic okazał się bardzo wyrozumiałą i pełną empatii osobą. Mówiłam otwarcie o tym, jak się wtedy czułam, a on był dla mnie ogromnym wsparciem. Ani przez chwilę nie czułam, że muszę dźwigać wszystko sama. Naprawdę jestem szczęściarą".

"Przez ponad 10 lat człowiek uczy się, jak ważna jest prywatność oraz tego, czym warto się dzielić, a czym nie" - opowiadała Chan w rozmowie z brytyjskim Elle. "Na początku nie do końca wiadomo, co powinno pozostać tylko dla nas. Ja przynajmniej tego nie wiedziałam. Dziś doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że pewne sprawy należą wyłącznie do mnie. Dla własnego komfortu chcę wyraźnie rozgraniczyć to, co jest moje, od tego, o czym mogę swobodnie rozmawiać".

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