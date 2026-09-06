Są razem od ponad pięciu dekad. "Ona potrafi to wyrazić słowami, ja poprzez ciało"

Lily Tomlin i Jane Wagner: są razem od ponad pięciu dekad

Lily Tomlin, popularna aktorka, którą znamy choćby z kultowego filmu "Od dziewiątej do piątej", gdzie partnerowała Jane Fondzie i Dolly Parton oraz serialowej "Grace i Frankie", poznała scenarzystkę i producentkę Jane Wagner poprzez ich wspólnego znajomego. Była to miłość od pierwszego wejrzenia.

"Mój przyjaciel przyszedł z nią do mojego pokoju hotelowego. Zakochałam się w niej po dwóch minutach" - wspominała ich pierwsze spotkanie Tomlin na łamach Variety w 2020 roku. "Miała super spodnie, kozaki, które sięgały jej po kolana i mały plecak. Nie wiem, co to było, ale się zakochałam".

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Lily Tomlin, Jane Wagner Oliver Morris/Getty Images Getty Images

Lily Tomlin i Jane Wagner: od lat współpracują przy filmach i serialach

Dość szybko Lily Tomlin i Jane Wagner zaczęły nie tylko się spotykać, ale również współpracować przy różnych produkcjach - zarówno tych filmowych, jak i telewizyjnych. Wagner pomogła Tomlin napisać jej płytę komediową [płytą z nagranymi skeczami - przyp. red.] zatytułowaną "And That's the Truth".

"Byłam zaskoczona. To było wszystko, czego szukałam w monologu, ale nigdy nie umiałam znaleźć" - podsumowała pierwszą współpracę z ukochaną Lily Tomlin podczas panelu, który odbył się w listopadzie 2019 roku w Lincoln Center, przypomina People.

Na przestrzeni lat Tomlin i Wagner współpracowały przy filmach "The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe", "Moment by Moment"; dokumencie "An Apology to Elephants", produkcjach telewizyjnych, spektaklach teatralnych, broadwayowskich sztukach.

"Pisze satyrycznie, ale delikatnie; kocha farsę, czarną komedię i slapstick. Kiedy połączysz to wszystko razem i rozśmieszysz publiczność, to jest wspaniałe" - mówiła swego czasu Tomlin.

"[Jane - przyp. red.] wyraża to, co czuję, a czego sama nie potrafię wyrazić" - mówiła z kolei Tomlin o swojej żonie w innej rozmowie. "Potrafi wyrazić moje uczucia dotyczące świata, ludzi i naszych zmagań, oraz, jak sądzę, kwestię nieuchronności tego wszystkiego; wiem, że to przemawia do innych ludzi".

W 1988 roku na łamach People powiedziała z kolei, że ona i Jane Wagner odczuwają świat na podobnych falach. "Ona potrafi to wyrazić słowami, ja poprzez ciało".

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Jane Wagner, Lily Tomlin Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images Getty Images

Lily Tomlin i Jane Wagner: nigdy nie ukrywały swojego związku

Lily Tomlin i Jane Wagner nigdy nie ukrywały swojego związku. Jednak, jak czytamy na łamach People, kiedy Tomlin zaproponowano wywiad w magazynie Time i możliwość dokonania coming out na łamach prestiżowego pisma, aktorka odmówiła. Nie chciała "grać w ich grę", wyznała w rozmowie z Ellen DeGeneres w 2019 roku.

"Nie chciałam grać w tą grę. Chciałam, żeby doceniono mnie za moje osiągnięcia".

Lily Tomlin przyznała, że nie zawsze było im łatwo. Ludzie w końcu "gadają". W 2012 roku udzielając wywiadu Rosie O'Donnell Tomlin wróciła wspomnieniami do niekomfortowej sytuacji, kiedy jedna ze znajomych zaproponowała, żeby Tomlin i Wagner przyjeżdżały do pracy osobno; w innych samochodach. Ponieważ "ludzie gadają". Tomlin krótko podsumowała, że wszyscy zawsze gadają, a ona i Wagner nigdy nie ukrywały, iż są w związku.

Lily Tomlin i Jane Wagner: "czuję, jakby to było zaledwie kilka lat"

Lily Tomlin i Jane Wagner stanęły na ślubnym kobiercu 31 grudnia 2013 roku w trakcie prywatnej ceremonii. Były wtedy razem już 42 lata. "To było piękne. Nie miałyśmy obrączek, więc poszłam poszukać czegoś w naszej biżuterii" - wspominała Tomlin w wywiadzie z People.

W 2017 roku Lily Tomlin odebrała nagrodę za całokształt twórczości przyznawanej przez Stowarzyszenie Aktorów Filmowych (SAG). Statuetkę aktorka odebrała z rąk dwóch swoich przyjaciółek - Jane Fondy i Dolly Parton. W trakcie przemowy podziękowała żonie.

"Moja partnerka, scenarzystka Jane Wagner jest tą osobą, na której barkach stoję najwyżej" - powiedziała ze sceny.

Swego czasu, w programie The Ellen DeGeneres Show, Tomlin przyznała, że nadal nie wierzy, że jest już z Wagner ponad pięćdziesiąt lat.

"Nie wierzę, że minęło tyle czasu, czuję jakby to było zaledwie kilka lat".

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