Krytycy zwrócili uwagę na zapierającą dech stronę techniczną i zachęcają, by zobaczyć film w kinach IMAX. Zaznaczyli także, że tematyka wydaje się zaskakująco bliska "Oppenheimerowi", poprzedniemu filmowi Nolana, za który otrzymał on dwa Oscary.

Z aktorów najwięcej pochwał otrzymał Matt Damon. Zwrócono także uwagę na partnerujących mu Himesha Patela i Johna Leguizamo, a także Samanthę Morton, która pojawia się w zaledwie jednej scenie jako wróżbitka Kirke.

Pełne recenzje "Odysei" ukażą się 15 lipca. Film wejdzie do kin 17 lipca 2026 roku.

"Odyseja" [trailer 2] materiały dystrybutora

Krytycy zachwyceni "Odyseją"

"'Odyseja' Christophera Nolana jest niesamowita. Miałem szczęście zobaczyć ją dwa razy i za drugim była jeszcze lepsza. Ten film zmiótł mnie z ziemi. Jeśli macie taką możliwość, zobaczcie go w kinach IMAX. Będziecie zbierali szczękę z podłogi" - zapowiadał Steven Weintraub z serwisu "Collider".

"'Odyseja' Christophera Nolana to monumentalna opowieść o powojennym rozczarowaniu i utracie niewinności, której świadkami są zmarli" - czytamy na profilu Petera Bradshawa z "Guardiana" w portalu X.

"'Odyseja' to zaskakująco naturalna (i mniej przygnębiająca) kontynuacja wątków podjętych w 'Oppenheimerze' - opowieść o człowieku, który musi ponieść konsekwencje sprzeciwu wobec bogów i skazania ludzkości na zagładę. Bohater walczy, by odpokutować swoją pychę. Oczywiście, film robi ogromne wrażenie w formacie IMAX. Jest nieco toporny, by zaliczyć go do czołówki filmów Nolana, ale finał wynagradza trudy tej podróży" - napisał David Ehrlich z portalu "IndieWire".

"Seans oszałamiającej 'Odysei" w kinie IMAX sprawił, że moje wysokie oczekiwania zostały spełnione przez Chrisa Nolana. Matt Damon może wygrać Oscara dla najlepszego aktora, a razem z nim nominację otrzyma masa aktorek i aktorów drugoplanowych. Może wygrać nagrodę dla najlepszego filmu" - przewidywała Anne Thompson z "IndieWire".

"To kino epickie w każdym calu, zawierające jedne z najbardziej epickich sekwencji w twórczości Christophera Nolana. To dzieło o kolosalnej skali, imponującej nawet jak na standardy Nolana. [...] To wielka, a zarazem kameralna historia o powrocie do domu, ciężarze i konsekwencjach przywództwa oraz wiecznym pojedynku śmiertelników i bogów. Matt Damon, dzięki swej charyzmie i umiejętności ukazania duszy Odyseusza, nadaje swej roli ogromną siłę. [...] Obsada jest imponująca, ale to role drugoplanowe Roberta Pattinsona, Himesha Patela, Samanthy Morton i Johna Leguizamo zrobiły na mnie największe wrażenie. [...] Niezależnie od tego, czy obejrzycie ten film w formacie IMAX, czy w zwykłym kinie, macie do czynienia z filmem i sposobem opowiadania historii, które dziś rzadko się spotyka i które zasługują na szczególne uznanie" - napisał Matt Neglia z "Next Best Picture".

Najważniejsze informacje o "Odysei"

"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

Wytwórnia Universal zapowiada film jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów. To pierwszy w historii film pełnometrażowy nakręcony w całości kamerami IMAX.

Nolanowi udało się zebrać imponującą obsadę. W Odyseusza wcielił się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagrała Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcielił się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendai przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagrała nimfę Kalipso. Lupita Nyong'o pojawi się jako Helena Trojańska oraz jej siostra Klitajmestra.