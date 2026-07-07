Krytycy zwrócili uwagę na zapierającą dech stronę techniczną i zachęcają, by zobaczyć film w kinach IMAX. Zaznaczyli także, że tematyka wydaje się zaskakująco bliska "Oppenheimerowi", poprzedniemu filmowi Nolana, za który otrzymał on dwa Oscary.
Z aktorów najwięcej pochwał otrzymał Matt Damon. Zwrócono także uwagę na partnerujących mu Himesha Patela i Johna Leguizamo, a także Samanthę Morton, która pojawia się w zaledwie jednej scenie jako wróżbitka Kirke.
Pełne recenzje "Odysei" ukażą się 15 lipca. Film wejdzie do kin 17 lipca 2026 roku.
Krytycy zachwyceni "Odyseją"
"'Odyseja' Christophera Nolana jest niesamowita. Miałem szczęście zobaczyć ją dwa razy i za drugim była jeszcze lepsza. Ten film zmiótł mnie z ziemi. Jeśli macie taką możliwość, zobaczcie go w kinach IMAX. Będziecie zbierali szczękę z podłogi" - zapowiadał Steven Weintraub z serwisu "Collider".
"'Odyseja' Christophera Nolana to monumentalna opowieść o powojennym rozczarowaniu i utracie niewinności, której świadkami są zmarli" - czytamy na profilu Petera Bradshawa z "Guardiana" w portalu X.
"'Odyseja' to zaskakująco naturalna (i mniej przygnębiająca) kontynuacja wątków podjętych w 'Oppenheimerze' - opowieść o człowieku, który musi ponieść konsekwencje sprzeciwu wobec bogów i skazania ludzkości na zagładę. Bohater walczy, by odpokutować swoją pychę. Oczywiście, film robi ogromne wrażenie w formacie IMAX. Jest nieco toporny, by zaliczyć go do czołówki filmów Nolana, ale finał wynagradza trudy tej podróży" - napisał David Ehrlich z portalu "IndieWire".
"Seans oszałamiającej 'Odysei" w kinie IMAX sprawił, że moje wysokie oczekiwania zostały spełnione przez Chrisa Nolana. Matt Damon może wygrać Oscara dla najlepszego aktora, a razem z nim nominację otrzyma masa aktorek i aktorów drugoplanowych. Może wygrać nagrodę dla najlepszego filmu" - przewidywała Anne Thompson z "IndieWire".
"To kino epickie w każdym calu, zawierające jedne z najbardziej epickich sekwencji w twórczości Christophera Nolana. To dzieło o kolosalnej skali, imponującej nawet jak na standardy Nolana. [...] To wielka, a zarazem kameralna historia o powrocie do domu, ciężarze i konsekwencjach przywództwa oraz wiecznym pojedynku śmiertelników i bogów. Matt Damon, dzięki swej charyzmie i umiejętności ukazania duszy Odyseusza, nadaje swej roli ogromną siłę. [...] Obsada jest imponująca, ale to role drugoplanowe Roberta Pattinsona, Himesha Patela, Samanthy Morton i Johna Leguizamo zrobiły na mnie największe wrażenie. [...] Niezależnie od tego, czy obejrzycie ten film w formacie IMAX, czy w zwykłym kinie, macie do czynienia z filmem i sposobem opowiadania historii, które dziś rzadko się spotyka i które zasługują na szczególne uznanie" - napisał Matt Neglia z "Next Best Picture".
Najważniejsze informacje o "Odysei"
"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.
Wytwórnia Universal zapowiada film jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów. To pierwszy w historii film pełnometrażowy nakręcony w całości kamerami IMAX.
Nolanowi udało się zebrać imponującą obsadę. W Odyseusza wcielił się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagrała Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcielił się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendai przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagrała nimfę Kalipso. Lupita Nyong'o pojawi się jako Helena Trojańska oraz jej siostra Klitajmestra.