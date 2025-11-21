"Momentum": thriller z imponującą obsadą

"Momentum" to film w reżyserii Stephena S. Campanelli, który miał premierę w 2015 roku. To debiut reżyserski Campanelli, wcześniej pracującego jako operator kamery przy filmach m.in. Clinta Eastwooda. W roli głównej wystąpiła Olga Kurylenko, a w obsadzie znaleźli się także James Purefoy, Morgan Freeman, Lee-Anne Summers i inni.

To trzymający w napięciu thriller opowiadający historię byłej agentki Alex. Zostaje namówiona na "ostatni skok", podczas którego w napadzie na bank przypadkowo zdobywa pendrive z kompromitującymi danymi. Ścigana przez tajemniczych agentów i senatora, musi wykorzystać swoje umiejętności, by przechytrzyć prześladowców i przetrwać.

Choć film zebrał w większości krytyczne recenzje, dla widzów, którzy wcześniej go nie widzieli, "Momentum" to doskonała okazja, by zobaczyć mniej oczywistą produkcję w wieczornej ramówce telewizyjnej.

"Momentum" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Momentum" zostanie dzisiaj, 21 listopada, wyemitowany w TV Puls o godz. 20:00.

