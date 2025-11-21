Rzadko pokazywany thriller dziś w telewizji. Polacy pójdą późno spać
Polacy zobaczą dzisiaj mało znany thriller. "Momentum" z Olgą Kurylenko w roli głównej trzyma w napięciu do ostatniej minuty. To świetna propozycja na emocjonujący wieczór przed telewizorem.
"Momentum" to film w reżyserii Stephena S. Campanelli, który miał premierę w 2015 roku. To debiut reżyserski Campanelli, wcześniej pracującego jako operator kamery przy filmach m.in. Clinta Eastwooda. W roli głównej wystąpiła Olga Kurylenko, a w obsadzie znaleźli się także James Purefoy, Morgan Freeman, Lee-Anne Summers i inni.
To trzymający w napięciu thriller opowiadający historię byłej agentki Alex. Zostaje namówiona na "ostatni skok", podczas którego w napadzie na bank przypadkowo zdobywa pendrive z kompromitującymi danymi. Ścigana przez tajemniczych agentów i senatora, musi wykorzystać swoje umiejętności, by przechytrzyć prześladowców i przetrwać.
Choć film zebrał w większości krytyczne recenzje, dla widzów, którzy wcześniej go nie widzieli, "Momentum" to doskonała okazja, by zobaczyć mniej oczywistą produkcję w wieczornej ramówce telewizyjnej.
Film "Momentum" zostanie dzisiaj, 21 listopada, wyemitowany w TV Puls o godz. 20:00.
Czytaj więcej: Netflix znowu to zrobił! Emocjonujący seans na grudniowy wieczór