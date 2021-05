Ryan Reynolds: Seks na lotnisku

Słynne małżeństwo, Ryan Reynolds i Blake Lively, lubi robić sobie psikusy w mediach społecznościowych. Tym razem to on zażartował z niej. Na ten moment wybrał dzień matki, święto obchodzone w USA w drugą niedzielę maja. Oddając hołd kobiecie, z którą ma trzy córki, zażartował, że nie spodziewał się, że założy rodzinę z kimś, kogo poznał przy okazji schadzki w łazience na lotnisku…

Blake Lively i Ryan Reynolds

Aktor swój najnowszy post na Instagramie zaczął nad wyraz patetycznie. "Brakuje słów, które by to oddały... Jesteś sercem i duszą każdej chwili w naszej rodzinie. Jestem wdzięczny za światło i dobroć, które wnosisz w każdą sekundę naszego życia. (...) Bycie matką w 2021 wymaga wielkiej siły i bohaterstwa" - napisał pod adresem swojej żony, przy zdjęciu, na którym oboje przytulają się z czułością. Po czym diametralnie zmienił konwencję...



"Nigdy bym nie przypuszczał, że seks z nieznaną osobą w łazience na lotnisku, doprowadzi do czegoś takiego. Nie sądziłem też, że wynajmiesz łowcę głów, by mnie znalazł" - Reynolds pozwolił sobie na dosadny żart. "Tak czy inaczej, mam szczęście, że odbijam odrobinę światła słonecznego, które rzucasz na nas wszystkich. Szczęśliwego Dnia Matki, kochanie" - podsumował swój wpis.



W rzeczywistości Blake i Ryan poznali się w 2011 r. na planie "Green Lantern", jednego z filmów nawiązujących do postaci superbohaterów z komiksów wydawnictwa DC Comics. Recenzenci nie zostawili na tym obrazie suchej nitki, ale za to owa produkcja uruchomiła kaskadę pozytywnych zdarzeń w życiu uczuciowym Lively i Reynoldsa. W 2012 r. wzięli ślub. Mają trzy córki - 7-letnią James, 5-letnią Ines i 2-letnią Betty.

Tylko czekać, kiedy Lively zrewanżuje się mężowi za historię z seksem na lotnisku. Co już wielokrotnie udowodniła, ona też ma oryginalne poczuciu humoru. Na przykład z okazji 43. urodzin Ryana opublikowała ich portretowe zdjęcie, na którym wkłada swój palec do jego nosa...