Ryan Gosling wydaje płytę? Gwiazdor wraca do świata muzyki

Zespół Ryana Goslinga nagrał nową piosenkę

Tęskniliście za śpiewającym Ryanem Goslingiem? Nic dziwnego - kanadyjski gwiazdor, znany z "Barbie", "La La Land" i "Blue Valentine" wielokrotnie zaskakiwał nas swoimi muzycznymi umiejętnościami. Najlepszym przykładem na to może być uwielbiany przez miliony widzów utwór "I'm Just Ken" z filmu Grety Gerwig, który wykonał m.in. na gali rozdania Oscarów w 2024 roku. Z kolei utwór "City of Stars", który wykonał wraz z Emmą Stone w musicalu Damiena Chazelle'a wygrał Oscara za najlepszą piosenkę.

Mało kto pamięta jednak, jak zaczęła się przygoda aktora z muzyką. W 2009 roku Gosling wraz ze swoim przyjacielem Zachem Shieldsem, scenarzystą i producentem filmowym, założył zespół o nazwie Dead Man's Bones. Wydali wówczas swój pierwszy i jedyny album studyjny.

Gosling, jako jeden z najbardziej rozchwytywanych i kasowych aktorów Hollywood, miał na głowie zbyt wiele obowiązków, by poświęcać swój wolny czas działalności muzycznej. Po siedemnastu latach przerwy przyjaciele postanowili jednak powrócić do korzeni i dać sobie drugą szansę.

Dead Man's Bones powraca! Wydają nową płytę?

Dead Man's Bones zaprezentowali swój nowy utwór zatytułowany "Lost in the Night", do którego powstał również klimatyczny, osadzony w czerni i bieli teledysk, w którym pojawiają się m.in. Noah Jupe ("Hamnet") i Rain Spencer ("Tego lata stałam się piękna").

Gosling i Shields zapowiedzieli premierę nowej muzyki 27 października. Nie ujawnili jednak, czy będzie to singiel, EP-ka czy ich drugi album studyjny.

Wielki powrót formacji zapowiadała przed kilkoma dniami partnerka Ryana Goslinga, Eva Mendes. Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych stare nagrania z muzyką Dead Man's Bones. Zaprezentowany światu teaser może być zwiastunem nowego rozdziału w karierze uwielbianego aktora.



