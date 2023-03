1 / 16

Statuetka w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa powędrowała do Jamie Lee Curtis, dla której jest to pierwszy Oscar w karierze. "Wygląda, jakbym stała tu sama, ale to nieprawda" - powiedziała wyraźnie wzruszona laureatka, dziękując twórcom filmu "Wszystko wszędzie naraz". "Właśnie zdobyliśmy Oscara. Wygraliśmy go wspólnie" - podkreśliła.