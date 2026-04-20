51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: znamy termin

51. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w Gdyni w dniach 21-26 września 2026 roku.

Po pełnej sukcesów i frekwencyjnych rekordów jubileuszowej edycji, festiwal wkracza w nowe pięćdziesięciolecie. Jak co roku, wrześniowe dni wypełnią premierowe pokazy najnowszych polskich filmów, projekcje starannie wyselekcjonowanej klasyki oraz spotkania z filmowcami, którzy licznie odwiedzają Gdynię, by wspólnie celebrować to jedyne w swoim rodzaju święto polskiego kina.

Ruszył nabór filmów na 51. FPFF. Konkurs Główny, Perspektywy oraz Filmów Krótkometrażowych

Do każdego z trzech konkursów można zgłaszać filmy fabularne wyprodukowane od 01.09.2025 do 30.08.2026 roku, o ile nie brały udziału w selekcji do poprzedniej edycji festiwalu, spełniające warunki określone w regulaminie 51. FPFF oraz Zasadach zgłoszeń.

Nabór będzie trwać od 20 kwietnia do 31 maja 2026 roku. Formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie wydarzenia.

