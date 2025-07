"MnieNie": O filmie

"MnieNie" to rozgrywająca się na przestrzeni roku tragikomiczna opowieść o złamanym sercu, depresji po rozstaniu i złości tak wielkiej, że pcha cię do skrzywdzenia osoby, którą niegdyś kochałaś.

Główną bohaterką filmu jest, nieumiejąca żyć poza związkiem z ukochanym, trzydziestoletnia Ola (Maja Pankiewicz), która zostaje nagle porzucona przez starszego od niej partnera - Tomka (Robert Gulaczyk). Kompletnie załamana, miesiącami zmaga się z apatią, aż pewnego dnia spotyka dawną przyjaciółkę, Julię (Małgorzata Gorol).



Ekipa filmowa gościć będzie na Dolnym Śląsku przez miesiąc. Zdjęcia realizowane będą na terenie Legnicy, Polkowic, Radwanic, Dobrzeniowa i Lubina. Wśród licznych lokacji, które wykorzystane zostaną na potrzeby filmu są m.in. Sky Hotel Gwarna, Centrum Kultury Muza, legnicki szpital oraz Rynek w Polkowicach.

Reklama

"Studio Munka świadomie realizuje debiuty fabularne w różnych częściach kraju, co pozwala na wykorzystanie potencjału lokalnych twórców i odkrywanie ich dla polskiej widowni" - mówi Jerzy Kapuściński, dyrektor artystyczny Studia Munka. - "Legnica i jej historie, które tak mistrzowsko przedstawił w swoich spektaklach Teatru im. Heleny Modrzejewskiej dyrektor Jacek Głomb, jest idealnym miejscem inspiracji dla kina. Wystarczy wspomnieć tak wspaniałe spektakle jak: 'Zły', 'Ballada o Zakaczawiu' i 'Made in Poland'. Chciałem serdecznie podziękować Jackowi Głombowi oraz władzom Miasta Legnica za umożliwienie realizacji zdjęć do naszego filmu, w miejscu, którego genius loci, mam nadzieję, przeniesie się na ekran".

"MnieNie": Gwiazdy w rolach głównych

Urodzony w 1991 roku w Cieszynie reżyser filmu Jakub Radej jest absolwentem Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ w Katowicach. Praca na planie "MnieNie" będzie dla niego powrotem na Dolny Śląsk. To właśnie tutaj, w Lubinie w 2019 roku zrealizował zdjęcia do swojego krótkometrażowego filmu "Rykoszety" wyróżnionego w Konkursie Polskich Krótkometrażowych Filmów Fabularnych na Gdańsk DocFilm Festival w 2020 roku. Jego wcześniejszy film "Proch" zdobył m.in. Nagrodę dla najlepszego dokumentu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Clermont-Ferrand oraz kilkanaście innych nagród w Polsce i za granicą. Za krótkometrażową etiudę "Sweet Home Czyżewo" otrzymał w 2018 roku statuetkę Jantara na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". Jest również laureatem Nagrody Talent Trójki 2018 w kategorii Film. Natomiast zrealizowany w Studiu Munka w programie Trzydzieści Minut obraz "Followers. Odpalaj Lajwa" w 2022 roku przyniósł mu Nagrodę Specjalną Jury w Konkursie Filmów Krótkometrażowych Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Scenariusz "MnieNie" Jakub Radej napisał wspólnie z Karoliną Szczypek - dramaturżką, scenarzystką i reżyserką teatralną, absolwentką Reżyserii w warszawskiej Akademii Teatralnej oraz Filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Na swoim koncie ma m.in. Nagrodę Jury na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje 2024 za scenariusz "Długo nic, a potem wcale".



Główną rolę w filmie reżyser powierzył Mai Pankiewicz, okrzykniętej Odkryciem Aktorskim Koszalińskiego Festiwalu "Młodzi i Film" za rolę w filmie "Eastern" Piotra Adamskiego. Niedawno publiczność mogła oglądać ją w kinie w głównej roli w przejmującym obrazie "Innego końca nie będzie" Moniki Majorek, zaś widzowie telewizyjni kojarzą ją z kreacjami w serialach "Warszawianka" Jacka Borcucha i "Morderczynie" Kristoffera Rusa. Na co dzień występuje na scenie Teatru Studio w Warszawie.



W przyjaciółkę głównej bohaterki, Julię, wciela się Małgorzata Gorol - pochodząca z Katowic absolwentka Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Laureatka Nagrody Talent Trójki 2016 w kategorii Teatr, znana kinomanom m.in. dzięki znakomitej kreacji w "Śubuku" Jacka Lusińskiego oraz ról w filmach "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej, "Magnezja" Macieja Bochniaka i seriali "The Office PL" oraz "Odwilż".



Tomka zagra Robert Gulaczyk - przez ostatnie kilkanaście lat związany z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Ma w swoim dorobku niemal 60 ról teatralnych w spektaklach m.in. Piotra Cieplaka, Jacka Głomba, Marcina Libera, Łukasza Kosa, Lecha Raczaka, Piotra Ratajczaka, Wawrzyńca Kostrzewskiego i wielu innych. Na wielkim ekranie zadebiutował w 2017 roku rolą Vincenta van Gogha w nominowanej do Oscara, Złotych Globów i BAFTA animacji malarskiej "Twój Vincent" w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Zobaczyć go można było m.in. w "Interiorze" Marka Lechkiego oraz kolejnym malarskim obrazie "Chłopi" DK Welchman i Hugh Welchmana.

"MnieNie": Premiera w 2026 roku

Za zdjęcia do "MnieNie" odpowiada Józefina Gocman-Dicks - absolwentka Szkoły Filmowej w Katowicach, zaliczana do grona najciekawszych autorek zdjęć filmowych młodego pokolenia. Jest współautorką zdjęć do filmu "Ptaki śpiewają w Kigali" w reżyserii Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze. Jej samodzielnym debiutem fabularnym był niemiecki obraz "Thomas der Hochspringer" Leri Matahha, który swoją międzynarodowa premierę miał na Festiwalu Filmowym w Rotterdamie w 2020 roku. W 2022, na 75. Festiwalu w Locarno swoją premierę miał film "Pies miłości" w reżyserii Bianki Lucas, wyróżniony nagrodą specjalną w konkursie Best First Feature. Mieszka w Nowym Orleanie.

Koproducentem debiutu Jakuba Radeja jest Teatr im. Heleny Modrzejewskiej. Udział legnickiego teatru obejmuje m.in. działania techniczno-logistyczne (transport aktorów i ekipy filmowej, udostępnienie lokacji do zdjęć itp.). Dodatkowo Teatr udostępnia przestrzeń Sceny na Piekarach na filmowy magazyn kostiumów i dekoracji. Aktorzy legnickiej sceny pojawią się również w filmie w epizodach i rolach drugoplanowych.



"Jurek Kapuściński, z którym się przyjaźnię od prawie 30 lat, zaproponował nam koprodukcję filmu 'MnieNie'. Mając, myślę, najlepszy zespół aktorski w polskim teatrze i instytucjonalne doświadczenie w realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych, nie wahałem się ani chwili. To wielka promocja naszego teatru, splendor dla niego i wyróżnienie. Od jakiegoś czasu dobry wiatr wieje dla teatru w Legnicy i to jest jeden w tych powiewów" - podkreśla dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej Jacek Głomb.



Zdjęcia do "MnieNie" potrwają od 19 lipca do 12 sierpnia. Premiera filmu planowana jest na 2026 rok.



Film "MnieNie" realizowany jest w Studiu Munka SFP w ramach programu Sześćdziesiąt Minut ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.