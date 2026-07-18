"Nigdy w życiu": Danuta Steka w kontynuacji filmowego hitu

Ekranizacja powieści "Nigdy w życiu" Katarzyny Grocholi w reżyserii Ryszarda Zatorskiego trafiła na ekrany w 2004 roku i, podobnie jak książka, okazała się wielkim sukcesem. Przez lata Katarzyna Grochola odmawiała napisania kontynuacji przygód Judyty, w końcu jednak uległa.

W połowie marca 2026 roku ukazała się książka "Właśnie, że tak! Nigdy w życiu 20 lat później". Już wtedy pojawiły się informacje, że powstanie również filmowa ekranizacja.

Katarzyna Grochola, która gościła dzisiaj w studiu Dzień Dobry Wakacje, potwierdziła prace na planie. Obchodząca 18 lipca urodziny autorka powiedziała, że prace ruszą już niedługo.

"Pracuję na planie filmowym - trzymajcie kciuki, za parę dni pierwszy klaps padnie. Będzie "Właśnie że tak". Mogę zdradzić, że mamy cudowną ekipę, aktorów, i energię. Główną rolę zagra Danuta Stenka - opowiadała w programie Grochola.

"Nigdy w życiu": o czym opowiadał kultowy polski film?

"Nigdy w życiu" przedstawiało życie Judyty (Danuta Stenka), której życie zostaje całkowicie wywrócone do góry nogami. Dowiaduje się, że jej mąż, Tomasz (Jan Frycz), nie tylko od miesięcy ją zdradzał, ale przede wszystkim spodziewa się z dużo młodszą kochanką dziecka. Dość szybko dochodzi do rozwodu.

Bohaterka wraz z nastoletnią córką Tosią (Joanna Jabłczyńska) w ciągu dwóch miesięcy musi wyprowadzić się z dotychczasowego mieszkania. W poczuciu beznadziei i zrezygnowania, za namową najlepszej przyjaciółki (Joanna Brodzik), postanawia obejrzeć działkę pod Warszawą. Zauroczona okolicą i z nadzieją na lepszą przyszłość decyduje się wybudować dom.

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