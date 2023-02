Ruben Östlund przewodniczącym jury festiwalu filmowego w Cannes

Ruben Östlund przewodniczącym jury festiwalu w Cannes

"Jestem szczęśliwy, dumny i zaszczycony zaufaniem przy wyborze mnie na przewodniczącego jury tegorocznego festiwalu w Cannes. Na całym świecie nie ma równie dużego oczekiwania jak wtedy, gdy unosi się kurtyna przed rozpoczęciem seansu podczas tej imprezy" - powiedział Ruben Östlund cytowany przez portal "Variety".

To pierwszy od 50 lat Szwed, który został wybrany na tę zaszczytną funkcję. Wcześniej funkcję tę pełniła Ingrid Bergman .

"Bycie częścią tego festiwalu to przywilej. Tworzymy go razem z widzami, którzy są koneserami. Jestem szczery, gdy mówię, że kultura chodzenia do kina znajduje się w najważniejszym okresie historii. Kino ma wyjątkowy wymiar. Zmusza do refleksji w zupełnie inny sposób niż podczas oglądania filmu samemu w domu" - kontynuuje twórca filmów "The Square" i "W trójkącie" .

To zaledwie trzeci reżyser nagrodzony dwoma Złotymi Palmami, który staje na czele canneńskiego jury. Wcześniej dokonali tego jeszcze tylko Francis Ford Coppola i Emir Kusturica.

"Wybierając Rubena Ostlunda na stanowisko przewodniczącego jury naszego festiwalu chcemy złożyć hołd filmom, które są bezkompromisowe, szczere i nieustannie domagają się od widzów stawiania sobie wyzwań. A od sztuki wymagają dalszego wymyślania siebie" - przekazali organizatorzy festiwalu.



Ostlund to czwarty z rzędu mężczyzna stojący na czele canneńskiego jury po Vincencie Lindonie , Spike’u Lee i Alejandro Gonzalezie Inarritu . Ostatnią kobiecą przewodniczącą była Cate Blanchett w 2018 roku.

76. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes odbędzie się w dniach od 16 do 27 maja tego roku. Repertuar festiwalu ogłoszony zostanie w kwietniu. Wcześniej Ruben Ostlund powalczy o Oscary. Został nominowany w kategoriach Najlepszy scenariusz oryginalny i Najlepszy reżyser, a jego "W trójkącie" został nominowane w kategorii Najlepszy filmu roku.