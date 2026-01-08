Gwyneth Paltrow i Chris Martin: historia związku

O Gwyneth Paltrow głośno zrobiło się w latach 90., kiedy zwróciła na siebie uwagę świata występami w "Haku" Stevena Spielberga, a następnie w głośnym thrillerze "Siedem" Davida Finchera. Mówiło się o niej również za sprawą związków z hollywoodzkimi amantami, w tym Benem Affleckiem i Bradem Pittem. Jednak na dłużej jej serce skradł lider Coldplay - Chris Martin.

Do pierwszego spotkania miało dojść w 2002 roku po koncercie zespołu. Między aktorką a muzykiem szybko zaiskrzyło, ale początkowo starali się ukrywać swoje uczucie. Jednak po kilku miesiącach od pierwszego spotkania, brytyjskie tabloidy coraz częściej rozpisywały się o ich znajomości. W końcu Martin potwierdził plotki. W grudniu 2003 roku para pobrała się podczas skromnej uroczystości. Kilka dni wcześniej potwierdzili z kolei, że oczekują pierwszego dziecka. Córka artystów przyszła na świat w maju 2004 roku. Dwa lata później do ich rodziny dołączył syn.

Po kilku latach związku zaczęły pojawiać się plotki o kryzysie. Mimo problemów para widywana była razem na randkach, a w listopadzie 2013 roku pojawili się wspólnie na wystawie w Muzeum Historii Naturalnej w Los Angeles. Dlatego wiele osób nie kryło zdziwienia, gdy pół roku później poinformowali o separacji. Oficjalnie rozwiedli się w 2016 roku.

Gwyneth Paltrow została zwolniona. Powodem rozstanie?

Gwyneth Paltrow w jednym z najnowszych wywiadów wyznała, że jej głośny rozwód z Chrisem Martinem kosztował ją dużą rolę filmową. Gwiazda "Wielkiego Marty’ego" w podcaście Amy Poehler "Good Hang" przyznała, że rozstanie z liderem Coldplay miało mieć niekorzystny wpływ na jej karierę zawodową.

"Przechodziłam przez rozwód, a potem zostałam zwolniona. Wspaniale, po prostu wspaniale" – powiedziała aktorka z wyraźną ironią.

Paltrow nie zdradziła tytułu filmu ani nazwy dystrybutora, który – jak twierdzi – zrezygnował z jej udziału w projekcie. Potwierdziła jednak, że decyzja ta zapadła w tym samym czasie co jej rozstanie w 2014 roku.

"W prasie pojawiło się wtedy wiele ostrych komentarzy i myślę, że uznano to za zbyt 'gorący' temat. Stwierdzono, że nie potrzebują takiego rozgłosu" – dodała.

Paltrow od kilku dobrych lat jest szczęśliwie zakochana. W 2018 roku wyszła za mąż za Brada Falchuka. Wygląda też na to, że jej kariera aktorska wraca na właściwe tory. Za sprawą roli "Wielkim Marty" ma szansę zgarnąć najważniejsze statuetki w sezonie nagród.

