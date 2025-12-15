Rozśpiewana kocia ekipa z Roxie Węgiel wkracza do akcji. Kiedy premiera?

Roxie Węgiel i "Miss Moxy. Kocia ekipa"

Pełnometrażowa animacja "Miss Moxy. Kocia ekipa" pojawi się na ekranach polskich kin 16 stycznia 2026 roku. Film pełen jest piosenek i muzycznych niespodzianek. W polskiej wersji językowej kocia bohaterka przemówi głosem Roxie Węgiel.

Miauczy, śpiewa i na drzewa zwiewa - taka właśnie jest zadziorna kotka Moxy. Jej beztroskie życie domowego pupila wywraca się do góry łapami, gdy wyjeżdża na wakacje za granicę i wpada w ręce żądnej sławy Rity. Właścicielka farmy ma jeden cel - zrobić z Moxy gwiazdę telewizyjnego show! Czy kotce uda się uciec i stawić czoła pełnej przygód podróży po nieznanym świecie?

Reklama

"Myślę, że z Moxy łączą mnie energia i upór - jak się za coś zabiorę, to nie odpuszczam i robię to do końca. Moxy przeszła przez sporo różnych wyzwań i to jest bardzo bliskie mojemu sercu. Czasem bywa ciężko, ale kiedy w końcu jest się u celu, daje to mega satysfakcję" - przyznaje Roxie Węgiel.



Posłuchaj jednej z filmowych piosenek, którą wykonuje Roxie Węgiel.

"Nagrywanie piosenek do filmu to zupełnie inne doświadczenie niż praca nad własnym materiałem. Tutaj głos musi nie tylko brzmieć, ale też opowiadać historię i oddawać emocje bohaterki. To było super wyzwanie - połączenie śpiewu, aktorstwa i zabawy w jednym" - podkreśla młoda wokalistka.



"Miss Moxy. Kocia ekipa" to pełna zwrotów akcji i humoru bajka, która zachwyci całą rodzinę. Usłyszymy w niej nie tylko Roxie Węgiel, ale również... jej męża Kevina Mgleja, który po raz pierwszy w życiu spróbował swoich sił w dubbingu. Jak para poradziła sobie z dubbingowym wyzwaniem? Przekonać o tym będzie można się już od 16 stycznia 2026 roku.

Producentami filmu są Phanta Animation oraz BosBros. Za jego dystrybucję w Polsce odpowiada zaś Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

