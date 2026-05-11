Rozpoczęto zdjęcia do trzeciej części "Cichego miejsca". Premiera w przyszłym roku

Justyna Miś

Seria "Ciche miejsce" doczeka się trzeciej części. Właśnie rozpoczęły się zdjęcia pod okiem Johna Krasinskiego. Do obsady wracają znane twarze, takie jak Emily Blunt czy Cillian Murphy. Film wejdzie do kin w przyszłym roku.

Dwie bohaterki w lesie, jedna z plecakiem i mapą, druga w zielonej sukience, patrzą na siebie.
"Ciche miejsce 2"Image Capital PicturesAgencja FORUM

Seria filmów "Ciche miejsce" zarobiła na całym świecie ponad 900 milionów dolarów. Składają się na nią trzy filmy: "Ciche miejsce" (2018) i "Ciche miejsce 2" (2020) Johna Krasinskiego oraz spin-off cyklu zatytułowany "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" (2024) w reżyserii Michaela Sarnoskiego.

W pierwszych dwóch obrazach w główne role wcielili się Emily Blunt, Millicent Simmonds i Noah Jupe. Krasinski zagrał w pierwszym filmie i pojawił się gościnnie w drugim, którego gwiazdami byli również Cillian Murphy i Djimon Hounsou.

"Ciche miejsce 3": rozpoczęto zdjęcia

Trzecią część "Cichego miejsca" reżyseruje i produkuje John Krasinski. W obsadzie znaleźli się: Jack O'Connell ("Grzesznicy"), Jason Clarke ("Dom pełen dynamitu") oraz Katy O'Brian ("Love Lies Bleeding"). Do swych ról powrócą Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds i Noah Jupe.

Krasinski właśnie ogłosił za pośrednictwem Instagrama rozpoczęcie prac na planie trzeciej odsłony. "Lecimy! Część trzecia" - napisał pod zdjęciem fragmentu Manhattan Bridge.

"Ciche miejsce 3" wejdzie do kin 9 lipca 2027 roku.

