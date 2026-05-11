Seria filmów "Ciche miejsce" zarobiła na całym świecie ponad 900 milionów dolarów. Składają się na nią trzy filmy: "Ciche miejsce" (2018) i "Ciche miejsce 2" (2020) Johna Krasinskiego oraz spin-off cyklu zatytułowany "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" (2024) w reżyserii Michaela Sarnoskiego.

W pierwszych dwóch obrazach w główne role wcielili się Emily Blunt, Millicent Simmonds i Noah Jupe. Krasinski zagrał w pierwszym filmie i pojawił się gościnnie w drugim, którego gwiazdami byli również Cillian Murphy i Djimon Hounsou.

"Ciche miejsce 3": rozpoczęto zdjęcia

Trzecią część "Cichego miejsca" reżyseruje i produkuje John Krasinski. W obsadzie znaleźli się: Jack O'Connell ("Grzesznicy"), Jason Clarke ("Dom pełen dynamitu") oraz Katy O'Brian ("Love Lies Bleeding"). Do swych ról powrócą Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds i Noah Jupe.

Krasinski właśnie ogłosił za pośrednictwem Instagrama rozpoczęcie prac na planie trzeciej odsłony. "Lecimy! Część trzecia" - napisał pod zdjęciem fragmentu Manhattan Bridge.

"Ciche miejsce 3" wejdzie do kin 9 lipca 2027 roku.