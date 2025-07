"The Adventures of Cliff Booth". Co wiemy o filmie?

Brad Pitt powtórzy rolę, która przyniosła mu Oscara za występ w filmie "Pewnego razu... w Hollywood". Obok niego zobaczymy Carlę Gugino, Elizabeth Debicki, Scotta Caana i Yahyę Abdula-Mateena II.

Quentin Tarantino jest autorem scenariusza. Za reżyserię odpowiada David Fincher, a film powstaje dla Netfliksa. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że Booth będzie pracował jako fixer - człowiek od rozwiązywania trudnych sytuacji najważniejszych ludzi w Hollywood.

"Pewnego razu... w Hollywood" było nostalgicznym spojrzeniem na Fabrykę Snów przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Tarantino skupiał się w niej na postaci przebrzmiałego aktora Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio), jego najlepszego kumpla, kaskadera Cliffa Bootha oraz jego sąsiadki Sharon Tate (Margot Robbie), wschodzącej gwiazdy kina oraz żony Romana Polańskiego (Rafał Zawierucha).

Otrzymał 10 nominacji do Oscara, w tym za produkcję roku, reżyserię, scenariusz oryginalny i główną rolę męską (DiCaprio). Zwyciężył w kategoriach aktor drugoplanowy (Pitt) i scenografia.

"The Adventures of Cliff Booth": rozpoczęto prace na planie

W ostatnich dniach internet obiegły pierwsze zdjęcia z planu filmu "The Adventures of Cliff Booth". Według portalu World of Reel, pierwsze sceny zostały nakręcone 28 lipca na tle słynnego kina New Beverly w Los Angeles, które należy do Quentina Tarantino. W mediach społecznościowych pojawiło się już kilka zdjęć zza kulis, które rozgrzały fanów reżysera i zwiastują wyjątkową atmosferę nadchodzącej produkcji.

