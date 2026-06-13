Rozpoczęto zdjęcia do filmu "Batman II". Reżyser Matt Reeves poinformował o starcie produkcji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Prace nad wyczekiwaną kontynuacją trwają obecnie w Londynie.

"Pierwszy kadr. Batman II. Zaczynamy" - napisał Reeves na platformie X.

Premiera "Batmana II" została zaplanowana na 1 października 2027 roku, czyli pięć lat po debiucie pierwszej części.

Początkowo film miał trafić do kin 3 października 2025 roku, jednak termin premiery najpierw przesunięto na 2 października 2026 roku, a następnie ponownie opóźniono. Powodem były strajki scenarzystów i aktorów w Hollywood w 2023 roku.

"Batman II" - co wiemy o filmie?

W roli Mrocznego Rycerza ponownie zobaczymy Roberta Pattinsona, a Colin Farrell wróci jako Pingwin.

Farrell w rozmowie ze ScreenRant zdradził, że jego bohater pojawia się w filmie jedynie w dwóch scenach, ale mimo to jest "niesamowicie podekscytowany" projektem.

"Przeczytałem scenariusz od pierwszej do ostatniej strony i jest naprawdę znakomity" - powiedział aktor. "Uważam, że Matt Reeves jest genialny. Napisał coś bardzo mrocznego i momentami przerażającego, a jednocześnie ciężkiego psychologicznie i pełnego niuansów. Przede wszystkim jednak czuć w tym ogrom emocji. Są tam naprawdę mocne momenty - cały film jest nimi wypełniony.

Robert Pattinson jako Batman materiały prasowe

Aktor dodał również, że jego zdaniem Reeves stworzył "współczesne arcydzieło kina gatunkowego". Jak przyznał, dzięki niewielkiej obecności swojej postaci może po prostu cieszyć się resztą historii jako widz.

Do obsady filmu dołączyli także Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Charles Dance, niemiecki aktor Sebastian Koch oraz Bryan Tyree Henry.

Za scenariusz odpowiadają Matt Reeves i Mattson Tomlin. Szczegóły fabuły pozostają jednak owiane tajemnicą.

"Batman" był pierwszym kinowym hitem Warner Bros. po pandemii. Film zarobił 369,3 miliona dolarów w USA i 772 miliony dolarów na całym świecie.