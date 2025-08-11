Rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu o Pajączku. Aktor pokazuje kulisy

Tom Holland rozpoczął zdjęcia do nowego filmu z uniwersum

Tom Holland po raz czwarty wciela się w Człowieka-Pająka, ale - jak przyznaje - pierwszy dzień na planie "Spider-Man: Brand New Day" miał wyjątkowy charakter. Zdjęcia do nowej produkcji ruszyły na początku sierpnia, a aktor podzielił się na Instagramie krótkim nagraniem zza kulis.

"Mój czwarty 'pierwszy dzień' w życiu jako Spider-Man" - mówi w filmiku. "Wiecie, zakładanie kostiumu jest zabawne. Tym razem jest jakoś inaczej. To też pierwszy raz, kiedy mamy fanów na planie pierwszego dnia. Dlatego bardzo ekscytujące jest dzielenie się tym z nimi".

Reklama

Holland zdradził również, że nowy strój różni się od poprzednich - na klatce piersiowej widnieje większy pająk niż w trylogii z lat 2017-2021. Na koniec materiału aktor, tuż po wykonaniu efektownego kaskaderskiego numeru, żartuje: "Wow, to było naprawdę dobre. Aż mi się niedobrze zrobiło".

Kogo zobaczymy w nowym "Spider-Manie"?

Obsada nadchodzącego filmu robi wrażenie. Do Hollanda dołączą Mark Ruffalo jako Hulk, Michael Mando jako Skorpion, Jon Bernthal w roli Punishera oraz Sadie Sink, znana ze "Stranger Things". Reżyseruje Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiadają Chris McKenna i Erik Sommers.

Szczegóły fabuły wciąż owiane są tajemnicą, ale wiadomo, że wydarzenia będą rozgrywać się po filmie "Bez drogi do domu", kiedy to pamięć o prawdziwej tożsamości Petera Parkera została wymazana ze świadomości wszystkich, w tym jego najbliższych.

Premiera nowego "Spider-Mana" zapowiadana jest na 31 lipca 2026 roku.

Zobacz też: Nowy hit Netfliksa. Skandynawski thriller podbił serca widzów